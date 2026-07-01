Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλε χθες ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, ζητώντας το συντομότερο δυνατό συνάντηση με τη Γραμματεία του κόμματος.

Η επιστολή ημερομηνίας 30 Ιουνίου, έχει ως θέμα «Αίτημα για συνάντηση με την Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος» και, σύμφωνα με το περιεχόμενό της, στόχο έχει τη συζήτηση τριών βασικών ζητημάτων:

Τον ενδεχόμενο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Τους επερχόμενους διορισμούς στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, ενόψει της λήξης της θητείας των μελών τους. Τον τρόπο λειτουργίας της συγκυβέρνησης, καθώς και την αναμεταξύ τους συνεργασία

Ουσιαστικά αίτημα του ΔΗΚΟ για συνάντηση έρχεται εν μέσω συζητήσεων για πιθανό ανασχηματισμό στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, καθώς και για τις επερχόμενες αλλαγές στην ηγεσία ημικρατικών οργανισμών. Το ζήτημα της ομαλής λειτουργίας της συγκυβέρνησης και της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται επίσης ως αντικείμενο προς συζήτηση προκειμένου να γίνει αποσαφήνιση για το μέλλον της Συνεργασίας.



Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία αναβλήθηκε για να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 9:30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.



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