Ο πολιτικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός εκτίμησε ότι ο επικείμενος ανασχηματισμός της κυβέρνησης και οι κινήσεις των κομμάτων το επόμενο διάστημα θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό των προεδρικών εκλογών του 2028.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ανέφερε ότι, μετά τις βουλευτικές εκλογές, ο Δημοκρατικός Συναγερμός φαίνεται να έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές του 2023, γεγονός που, όπως είπε, ενισχύει τη δυναμική της παράταξης.

«Ο ΔΗΣΥ θα έχει δικό του υποψήφιο»

Ο κ. Ορεινός σημείωσε ότι, με βάση και τις πρόσφατες τοποθετήσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, θεωρεί πλέον δεδομένο πως το κόμμα θα κατέλθει στις προεδρικές εκλογές με δικό του υποψήφιο.

Όπως ανέφερε, το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει υποψήφιο του ΔΗΣΥ, υποψήφιο που θα στηριχθεί από το ΑΚΕΛ και τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ δεν απέκλεισε και υποψηφιότητα του ΕΛΑΜ.

Ο ανασχηματισμός ως «κλειδί»

Κατά τον αναλυτή, ιδιαίτερη σημασία θα έχει ο επικείμενος ανασχηματισμός της κυβέρνησης.

Όπως είπε, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Προεδρικό προσεγγίζει στελέχη του ΔΗΣΥ για πιθανή συμμετοχή στο νέο κυβερνητικό σχήμα, εκτιμώντας ότι η επιτυχία ή μη αυτής της προσπάθειας θα επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες.

Την ίδια ώρα, υπενθύμισε ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει ήδη διαμηνύσει πως ενδεχόμενη υπουργοποίηση στελεχών του κόμματος θα ήταν προβληματική.

«Η στρατηγική Χριστοδουλίδη συναντά δυσκολίες»

Ο κ. Ορεινός υποστήριξε ότι η μέχρι σήμερα στρατηγική του Προέδρου Χριστοδουλίδη να ταυτιστεί πολιτικά με τον ΔΗΣΥ αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς, όπως είπε, στο εσωτερικό της παράταξης διατυπώνεται το ερώτημα γιατί να μην έχει ο ΔΗΣΥ δικό του υποψήφιο, εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές που χαρακτηρίζονται συναγερμικές.

«Το Κυπριακό δεν ακυρώνει τις εκλογές»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι ακόμη και αν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες, οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις δεν ανατρέπουν το εκλογικό χρονοδιάγραμμα.



