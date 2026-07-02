Στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το απόγευμα της 1ης Ιουλίου προκειμένου να παρακολουθήσει και να σχολιάσει τον αγώνα Αγγλία – Κονγκό. Γνωστός ποδοσφαιρόφιλος και Πάφιος υποστηρικτής ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι είναι «Τρικολόρ» στο Mundial.

«Υποστηρίζω τη Γαλλία λόγω Πλατινί. Σήμερα ωστόσο υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι.. υποστηρίζουμε μια ευρωπαϊκή ομάδα, μια χώρα που είναι κοντά μας. Χαίρομαι τη Γαλλία και θεωρώ ότι είναι ανάμεσα στα φαβορί για να κερδίσει το παγκόσμιο», είπε μιλώντας στην κάμερα του Sportime.

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Ο Πρόεδρος έδωσε πάσα για να αρχίσει η συζήτηση προκειμένου να μπει και η Κύπρος στον χάρτη των χωρών που φιλοξενούν διεθνείς διοργανώσεις. «Να ξεκινήσουμε από το ευρωπαϊκό.. η επόμενη διοργάνωση του Mundial (σ.σ το 2030) θα διεξαχθεί σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Προωθείται η συμμετοχή δυο ηπείρων. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση μπορούμε να δούμε κάτι με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ελλάδα ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό. Είναι πολύ καλή αφορμή να επενδύσουμε στον αθλητισμό», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Συνέχισε φέρνοντας ως παράδειγμα το ευρωμπάσκετ. «Δεν θα δίναμε 17 εκατομμύρια για το Σπύρος Κυπριανού αν δεν είχαμε πάρει αυτή τη διοργάνωση. Ενθαρρύνω τις ομοσπονδίες μας να διεκδικήσουν και θεωρώ μπορούμε να ανταποκριθούμε».

Ο Πρόεδρος μίλησε και για τα κυπριακά ταλέντα που όπως είπε υπάρχουν στον αθλητισμό. «Το ξέρετε καλά είμαι υποστηρικτής της Πάφου δεν το έκρυψα ποτέ. Πάω στο γήπεδο, βλέπω την ομάδα μου. Με ενοχλεί λίγο όταν βλέπω την 11αδα και δεν υπάρχει κανείς Κύπριος.. νιώθω καλύτερα όταν υπάρχουν 2-3 Κύπριοι. Πώς θα επενδύσει μια οικογένεια αν ξέρει ότι δεν υπάρχει μέλλον για το παιδί της στον αθλητισμό, διερωτήθηκε ο Πρόεδρος για να συμπληρώσει ότι ως Πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες γι’ αυτά τα παιδιά», σημείωσε καταληκτικά.