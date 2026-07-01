Στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ βρέθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μιλώντας για τη μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο.

Ο Πρόεδρος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή για το Μουντιάλ, σχολιάζοντας την πορεία της διοργάνωσης και αναλύοντας τους αγώνες. Μοιράστηκε παράλληλα τις εκτιμήσεις του για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αποκάλυψε ότι υποστηρίζει από πάντα τη Γαλλία ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη χρήση του VAR, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που επηρεάζει το παιχνίδι.

Δεν παρέλειψε, επίσης, να κάνει και τις δικές του προβλέψεις για τις ομάδες που θεωρεί ότι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να διακριθούν στη διοργάνωση.

Δείτε όσα είπε στο πιο κάτω βίντεο