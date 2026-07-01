Σημαντικό ορόσημο, το οποίο επιτρέπει στην κοινοπραξία της ExxonMobil να προχωρήσει στην κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος των κοιτασμάτων Γλαύκος και Πήγασος, χαρακτήρισε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανού, τη χθεσινή υπογραφή της δήλωσης εμπορευσιμότητας.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Δαμιανού ανέφερε ότι τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν είναι ρεαλιστικά. Σημείωσε ότι η τελική επενδυτική απόφαση για το Γλαύκος αναμένεται το 2029 και η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου το 2033. Υπενθύμισε δε, ότι προηγούνται τα κοιτάσματα Κρόνος το 2028 και Αφροδίτη το 2030-31.

Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε επίσης ότι η ExxonMobil βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία για το τεμάχιο "4", παρά τις τουρκικές αμφισβητήσεις, εκτιμώντας ότι το ενδιαφέρον της μεγαλύτερης αμερικανικής εταιρείας εξόρυξης, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές που υπάρχουν στην κυπριακή Αόζ.

Σε ό,τι αφορά το έργο στο Βασιλικό, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού, θεωρώντας πως οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις λόγω της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων.

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Πηγή: ΡΙΚ