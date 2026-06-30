Την ανάγκη να διερευνηθούν άμεσα όλες οι πτυχές της υπόθεσης που αφορά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» υπογράμμισε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού παραμένει σταθερή, κάνοντας λόγο για σεβασμό στους θεσμούς, στις διαδικασίες και στα πορίσματα.

«Μηδενική ανοχή. Να διερευνηθούν όλα και όλοι όσοι εμπλέκονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές και, εφόσον χρειαστεί, ανεξάρτητος δημόσιος κατήγορος, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

«Δεν υπάρχει εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ»

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εντός του ΔΗΣΥ μετά το πόρισμα, ο κ. Δίπλαρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει εσωκομματικό ζήτημα.

Όπως είπε, η θέση του κόμματος εκφράστηκε επίσημα από την ηγεσία και τις σχετικές ανακοινώσεις, ενώ το θέμα θεωρείται λήξαν, με την παράταξη να στρέφει πλέον την προσοχή της στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στα προβλήματα της κοινωνίας.



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«Η Βουλή ελέγχει το αποτέλεσμα, όχι την εσωτερική λειτουργία»

Αναφερόμενος στη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ του νυν Γενικού Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η Βουλή έχει δικαίωμα να ελέγχει το έργο και τα αποτελέσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όχι όμως να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία της.

«Είμαστε υπέρ της λογοδοσίας, όχι της παρέμβασης στο έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η ανεξαρτησία ενός θεσμού προϋποθέτει ότι μπορεί να οργανώνει το έργο του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Προεδρικές 2028: «Ο ΔΗΣΥ θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο»

Ερωτηθείς για τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε ότι ο ΔΗΣΥ θα επιλέξει τον υποψήφιό του μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες και από τα μέλη της παράταξης.

Τόνισε ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε μέλος του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων της προέδρου και πρώην προέδρων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο είναι η διατήρηση της ενότητας.

«Δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν όσα έγιναν το 2023. Θα ήταν καταστροφικό για δεύτερη φορά ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού να μην περάσει στον δεύτερο γύρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



