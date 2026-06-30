Τη θέση ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν υπόκειται στον έλεγχο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εξέφρασε ο Γενικός Ελεγκτής, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με την Επιτροπή Ελέγχου, έκανε λόγο για ένα αρχικά φιλικό κλίμα που, όπως είπε, άλλαξε όταν τέθηκε το ζήτημα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Η συνάντηση ήταν φιλοφρονητικού χαρακτήρα. Ξαφνιάστηκα από την εξέλιξη της συζήτησης. Δεν το περίμενα», ανέφερε.

«Η Βουλή δεν ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία»

Ο Γενικός Ελεγκτής υποστήριξε ότι, όπως οι βουλευτές ασκούν ανεξάρτητα το κοινοβουλευτικό τους έργο, έτσι και η Ελεγκτική Υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητα ως προς την ελεγκτική της κρίση.

«Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη. Αλίμονο αν το πολιτικό σύστημα ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία», είπε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ανεξαρτησία αυτή δεν σημαίνει πως η Υπηρεσία είναι ανεξέλεγκτη, καθώς υπόκειται σε οικονομικούς και κανονιστικούς ελέγχους, ενώ υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες για την επίλυση θεσμικών διαφορών.

«Αν χρειαστεί, θα αποφασίσει το Ανώτατο»

Ερωτηθείς τι θα πράξει εάν η Βουλή επιμείνει στη θέση της, ο Γενικός Ελεγκτής απάντησε ότι το Σύνταγμα προβλέπει διαδικασία επίλυσης τέτοιων διαφορών μέσω του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Όπως είπε, εφόσον προκύψει ανάγκη, θα σεβαστεί πλήρως οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί.

Απάντηση στις αναφορές Μιχαηλίδη

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη περί εκθέσεων που φέρονται να καθυστερούν, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί σκοπιμότητας.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της θητείας του εφαρμόστηκαν νέες διαδικασίες που επιτάχυναν σημαντικά την έκδοση των εκθέσεων, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής από περίπου δύο χρόνια σε οκτώ με εννέα μήνες.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν λίγες υποθέσεις με καθυστέρηση, εξηγώντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένονται πρόσθετα στοιχεία από αρμόδιες υπηρεσίες.

«Οι εκθέσεις δεν στοχεύουν πρόσωπα»

Ο Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι η Υπηρεσία δεν λειτουργεί με στόχο να πλήξει πολιτικά πρόσωπα, αλλά να εντοπίζει προβλήματα και να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους.

«Δεν είναι στόχος μας να εκθέσουμε ούτε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε τη Βουλή. Στόχος είναι οι εκθέσεις να αξιοποιούνται για να γίνει το κράτος καλύτερο», κατέληξε.



