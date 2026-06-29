Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει τόσο ως ηγέτης του Κόμματος της Αριστεράς όσο και ως ο πρώτος τη τάξει πολίτης στον τόπο μας, οραματιζόταν την πολιτική με ανθρωπιά, η οποία να υπηρετεί τους ανθρώπους χωρίς διάκριση, κάνοντας πάντα ειδική αναφορά στους μη προνομιούχους συμπατριώτες μας, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό το απόγευμα της Δευτέρας στην τελετή μετονομασίας της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως σε Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια.

Με την απόφασή του, ο Δήμος Στροβόλου αποδίδει τιμή στον αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια που υπηρέτησε την χώρα μας από τις δύο κορυφαίες πολιτειακές θέσεις, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής, ενώ διετέλεσε για 20 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του στην τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφειάδης, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, βουλευτές και η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.

Πρόσθεσε ότι η απλότητα και η ευαισθησία ήταν γνωρίσματα του χαρακτήρα του Δημήτρη Χριστόφια.

«Με την αποψινή σεμνή τελετή, υλοποιείται μία απόφαση που έλαβε το δημοτικό Συμβούλιο το 2022, κατόπιν σχετικών αιτημάτων για την απόδοση μεταθανάτιας τιμής σε δημόσια πρόσωπα που υπηρέτησαν την πατρίδα μας, όπως ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας, ο Γλαύκος Κληρίδης, ο Τάσσος Παπαδόπουλος και ο Βάσος Λυσσαρίδης», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η απόφαση του Δήμου Στροβόλου «συνιστά ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς ενός εκάστου, πέραν των όποιων διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων και κομματικών επιλογών που είναι απόλυτα σεβαστές, σε μία δημοκρατική πολιτεία».

Είπε ακόμη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής του, ειδικά από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Χριστόφιας εργάστηκε με αφοσίωση, με ειλικρινή πολιτική βούληση για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

«Δυστυχώς όμως, παρά την καθημερινή του ενασχόληση, την καθημερινή του επιμονή και δική του προσπάθεια, προσέκρουσε στην αδιαλλαξία της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής μιας πατρίδας απαλλαγμένης από τα δεσμά της κατοχής που -όπως έλεγε- με πραγματικούς αφέντες, τους Κύπριους, τους Ελληνοκύπριους, τους Τουρκοκύπριους, τους Μαρωνίτες, τους Αρμένιους και τους Λατίνους».

Ανέφερε επίσης ότι επί Προεδρίας του Δημήτρη Χριστόφια καταβλήθηκε μία συστηματική προσπάθεια για εμβάθυνση των σχέσεων μας με σημαντικές χώρες, ειδικότερα στις χώρες της περιοχής, η οποία μεταξύ άλλων είχε ως αποτέλεσμα και την ενίσχυση της προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για δρομολόγηση της αξιοποίησης των φυσικών της πόρων εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στη βάση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ανέφερε ότι η ολοκλήρωση αυτού του δρόμου ελπίζουμε να τερματίσει την ταλαιπωρία δεκάδων ετών για τους κατοίκους της περιοχής αλλά κυρίως για χιλιάδες οδηγούς, αφού θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο της Λευκωσίας - Λεμεσού και την περιοχή των Λατσιών με τον Στρόβολο αλλά και τη Λακατάμια.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου για την πρωτοβουλία και πρόσθεσε ότι η υλοποίηση του έργου στέλνει το μήνυμα ότι «όταν το κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται με σχέδιο και συνέπεια, υπάρχουν αποτελέσματα προς όφελος του πολίτη».

Σε χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης είπε ότι ο Δήμος Στροβόλου προχωρεί στην ονοματοδότηση της λεωφόρου σε Δημήτρη Χριστόφια με ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, την 10η Μαΐου του 2022, «ως ένδειξη τιμής για την ανεξίτηλη προσφορά του στον τόπο».

"Η μετονομασία της λεωφόρου αυτής ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον Δημήτρη Χριστόφια, ευελπιστούμε ότι αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη σημασία της προσφοράς του", πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η λεωφόρος αυτή είναι ευεργετική ως προς την αποσυμφόρηση της κίνησης, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αποτελώντας σημαντική ανάσα για τη σύνδεση κεντρικών αρτηριών με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, συνδέοντας τον Στρόβολο με τη Λακατάμεια και ενισχύοντας τη διασύνδεση των αστικών περιοχών, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των χρηστών του οδικού δικτύου.

«Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της λεωφόρου αυτής ενθυμούμαστε τον Δημήτρη Χριστόφια, αναγνωρίζοντας με βαθύ σεβασμό την πολυσχιδή συμβολή του στον τόπο μας», υπογράμμισε.

Ο κ. Σταυρινίδης είπε ακόμη ότι ως φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουμε στον αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια «μεγάλη ευγνωμοσύνη καθώς υπήρξε πρωτεργάτης της ανανέωσης και ενδυνάμωσης της».

«Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εργάστηκε σκληρά για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της στη βάση της δημοκρατίας και της διασφάλισης των τοπικών ελευθεριών», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Στροβόλου είπε ότι επί προεδρίας του Δημήτρη Χριστόφια επιτεύχθηκαν αυξήσεις των εσόδων των Τοπικών Αρχών για υλοποίηση έργων, κρατική αρωγή σε αναπτυξιακές δαπάνες και η πλήρης επιχορήγηση των κατεχόμενων Δήμων».

Σε χαιρετισμό της η σύζυγος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Έλση Χριστόφια είπε ότι ευχαρίστησε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου για την απόφασή του, το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του έργου.

Ανέφερε επίσης ότι η παρουσία του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας στη σημερινή τελετή ονοματοδοσίας είναι «για μας ιδιαίτερη τιμή».

«Η πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης λίγες μόνο μέρες μετά το 7ο ετήσιο μνημόσυνο του, που έγινε ανήμερα της επετείου του θανάτου του στις 21 Ιουνίου, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο απότισης φόρου τιμής στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια», πρόσθεσε.

Ενός Προέδρου, όπως είπε η κ. Χριστόφια, «που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, τόσο για την υπόθεση της Κύπρου και του λαού της - Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων – όσο και για την αντιμετώπιση της πολύπλοκης κατάστασης που χαρακτήριζε τη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στον τόπο, εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Η κ. Χριστόφια είπε ακόμη ότι «μέσα στις σημερινές συνθήκες των κινδύνων που απειλούν την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, της στασιμότητας στο Κυπριακό, της κρίσης θεσμών και αξιών που επιδεινώνουν την άσχημη κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο πάλης του λαού μας ενάντια στις επιβουλές των πολεμοκάπηλων κύκλων του ιμπεριαλισμού που θέλουν να επιβάλουν πολιτικές καθυπόταξης των λαών και οικονομικής αφαίμαξης τους, οι παρακαταθήκες που άφησε ο Δημήτρης Χριστόφιας είναι όσο ποτέ επίκαιρες».

Ανέφερε επίσης ότι «ο Δημήτρης είχε στόχο ζωής την επανένωση της πατρίδας μας» και να αναγεννηθούν οι σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Είπε ακόμη ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας σε όλη του την πολιτική διαδρομή εργάστηκε σκληρά για να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές που να στηρίζουν τους αδύναμους, να δίνουν προοπτική και ελπίδα στους νέους, να στηρίζουν τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους ανθρώπους του πολιτισμού και των γραμμάτων, ν’ ανοίγουν τις πόρτες της γνώσης και της καινοτομίας στον κόσμο της επιστήμης.

«Νοιώθουμε μεγάλη τιμή και περηφάνεια όταν αναφέρονται σε αυτόν ως ένα Πρόεδρο ανθρώπινο, έντιμο και καθαρό που δεν καταδέχτηκε να εκμεταλλευτεί την εξουσία για προσωπικό του όφελος», κατέληξε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ