Τις δύο νέες μονάδες αφαλάτωσης που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία στη Λεμεσό επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου.

Η Υπουργός επισκέφθηκε αρχικά την κινητή μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού, η οποία τέθηκε σε κανονική λειτουργία τον περασμένο Απρίλιο και ενισχύει το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας με 10.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, τα οποία διοχετεύονται απευθείας στο δίκτυο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Ακολούθως, επισκέφθηκε τη μονάδα αφαλάτωσης στον Γαρύλλη, η οποία, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής της λειτουργίας (commissioning), τέθηκε πρόσφατα σε κανονική λειτουργία, ενισχύοντας επίσης την υδατική επάρκεια της χώρας.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η Υπουργός ανέφερε ότι η μονάδα στο λιμάνι Λεμεσού αποτελεί την τέταρτη μονάδα αφαλάτωσης που τίθεται σε λειτουργία μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση παρέλαβε πέντε μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες κατασκευάστηκαν σε διάστημα περίπου 25 ετών.

Όπως είπε, μέσα από μια συντονισμένη, οργανωμένη και ολοκληρωμένη πολιτική για το υδατικό, η Κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τις ποσότητες νερού που προέρχονται από μη συμβατικές πηγές. Σημείωσε ότι με τις τέσσερις νέες μονάδες που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, τη νέα μονάδα που αναμένεται να λειτουργήσει στη Λεμεσό το ερχόμενο φθινόπωρο και ακόμη δύο μονάδες που προγραμματίζεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2027, η Κύπρος θα προσεγγίσει τη σχεδόν πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μέσω αφαλατώσεων.

Όπως ανέφερε, οι υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης κάλυπταν μέχρι πρόσφατα λιγότερο από το 70% των αναγκών ύδρευσης, ενώ με τις πρόσθετες ποσότητες που έχουν ήδη προστεθεί η κάλυψη ανέρχεται σήμερα περίπου στο 80%. Με την ολοκλήρωση των έργων που έχουν προγραμματιστεί για το 2027, το ποσοστό αυτό αναμένεται να προσεγγίσει το 100%.

Διευκρίνισε ακόμη ότι τα έργα αυτά αποτελούν μεταβατικές λύσεις μέχρι την ολοκλήρωση των τεσσάρων νέων μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες θα αρχίσουν να τροφοδοτούν το υδατικό σύστημα της χώρας από το 2029.

Αναφερόμενη στην επάρκεια του πόσιμου νερού, η Υπουργός σημείωσε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες υδρολογικές συνθήκες των τελευταίων ετών, η Κυβέρνηση κατάφερε να αποφύγει οποιεσδήποτε περικοπές στην ύδρευση.

«Χάρη στη συνολική πολιτική που εφαρμόστηκε, αλλά και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καταφέραμε να μη χρειαστεί να επιβληθούν οποιεσδήποτε περικοπές στην ύδρευση», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς τους λειτουργούς του Τμήματος.

Η δρ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση εξακολουθεί να αφορά την άρδευση, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μέσω αφαλατώσεων, ώστε να απελευθερώνονται μεγαλύτερες ποσότητες νερού από τα φράγματα για τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

«Το πρόβλημα της άρδευσης λύνεται μέσα από την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης. Όταν καλύψουμε σχεδόν το 100% των αναγκών ύδρευσης από τις αφαλατώσεις, θα μπορούμε να διαθέτουμε περισσότερες ποσότητες νερού στους γεωργούς μας», δήλωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους επαγγελματίες γεωργούς και ότι φέτος διατέθηκαν αυξημένες ποσότητες νερού στους επαγγελματίες αρδευτές με μόνιμες φυτείες.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη βελτίωση της κατάστασης, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού και απηύθυνε έκκληση για λελογισμένη χρήση του νερού από όλους τους πολίτες.

«Το γεγονός ότι αξιοποιούμε τις αφαλατώσεις δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σπαταλούμε το νερό. Πρόκειται για έναν πολύτιμο φυσικό πόρο και κάθε ποσότητα που σπαταλάμε είναι νερό που στερούμε από τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι το Υπουργείο υλοποιεί την παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης «Νερό και για το Αύριο», ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διανομή τριών εκατομμυρίων μειωτών ροής νερού – δύο εκατομμυρίων για βρύσες και ενός εκατομμυρίου για ντους – με στόχο την ενίσχυση της εξοικονόμησης νερού σε όλα τα νοικοκυριά μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Αναφερόμενη στη μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού, η Υπουργός σημείωσε ότι αξιοποιεί διαφορετική τεχνολογία από τις συμβατικές μονάδες αφαλάτωσης, αξιοποιώντας υφάλμυρο νερό μέσω γεωτρήσεων, γεγονός που επέτρεψε την ταχύτερη υλοποίηση του έργου, με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τέλος, σημείωσε ότι η υλοποίηση τεσσάρων νέων μονάδων αφαλάτωσης μέσα σε διάστημα δύο ετών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή ορισμένων έργων, η Κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό της για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της χώρας.















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