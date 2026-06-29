Σήμερα η κάλυψη της ύδρευσης από τις μονάδες αφαλάτωσης φτάνει γύρω στο 80% και με τα έργα που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν εντός του 2027 θα πλησιάσουμε το 100%, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, η οποία επισκέφθηκε, το πρωί της Δευτέρας, την μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού.

Σε δηλώσεις της, στην παρουσία της Διευθύντριας του ΤΑΥ Ηλιάνας Τόφα Χριστίδου, η Υπουργός Γεωργίας είπε πως πρόκειται για την 4η μονάδα αφαλάτωσης που τίθεται σε λειτουργία τα τελευταία δύο χρόνια και υπέδειξε ότι η Κυβέρνηση παρέλαβε πέντε μονάδες αφαλάτωσης, που δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα διάστημα 25 χρόνων και εντός δυο περίπου χρόνων, λειτουργεί άλλες τέσσερις μονάδες «εξαιτίας της συντονισμένης, οργανωμένης και ολοκληρωμένης πολιτικής που έχουμε εφαρμόσει σε ό,τι αφορά το υδατικό».

Συγκεκριμένα, όπως υπέδειξε, «αυτό το οποίο κάναμε ουσιαστικά εμείς είναι να αυξήσουμε το νερό που παίρνουμε από μη συμβατικές πηγές», προσθέτοντας ότι «μέσα από τις τέσσερις επιπλέον μονάδες αφαλάτωσης που έχουμε κατασκευάσει, τη μια που έρχεται στη Λεμεσό το φθινόπωρο και τις δυο που προγραμματίζουμε να δώσουν νερό εντός του 2027, πλησιάζουμε την κάλυψη των αναγκών μας σε νερό ύδρευσης στο 100% εντός του 2027».

Για πρώτη φορά, ανέφερε, οι μονάδες αφαλάτωσης θα φτάσουν διψήφιο αριθμό και σημείωσε ότι «όλα αυτά είναι έργα γέφυρας μέχρι την ολοκλήρωση των τεσσάρων επιπλέον μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης που θα ξεκινήσουν να μας δίνουν νερό το 2029 ανά το παγκύπριο».

Ερωτηθείσα κατά πόσο αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν περικοπές στην υδροδότηση, είπε ότι «με την ανάληψη των καθηκόντων μου, παρέλαβα τα φράγματα σε λιγότερες ποσότητες από αυτές που έχουν σήμερα και εξαιτίας της ολοκληρωμένης πολιτικής που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και των υπεράνθρωπων προσπαθειών που έχει κάνει το ΤΑΥ - και ευχαριστώ τους λειτουργούς γι αυτό - έχουμε καταφέρει να μην κάνουμε οποιεσδήποτε περικοπές στην ύδρευση».

Σε ερώτηση για το χρόνο παράδοσης της μονάδας αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού, είπε πως χρειάστηκε σχεδόν διπλάσιος χρόνος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, καθώς προέκυψαν αστάθμητοι παράγοντες στην πορεία, «όπως ένα καλώδιο της ΑΗΚ που μας είχε καθυστερήσει».

«Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι, μιλάμε για κατασκευαστικά έργα για υποδομές απαιτητικές. Θέλουν χρόνο να γίνουν, θέλουν χρόνο να ωριμάσουν, θέλουν χρόνο να προετοιμαστούν, θέλουν χρόνο για να βρουν τις κατάλληλες θέσεις που δεν είναι πολλές στην Κύπρο», είπε η Υπουργός και πρόσθεσε ότι «τις έχουμε εξαντλήσει με τις επιλογές που έχουμε κάνει ως Κυβέρνηση, γιατί βάζουμε σε διάφορα σημεία όπου υπήρχε η δυνατότητα, ανά το παγκύπριο, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας».

Την ίδια ώρα, η κ. Παναγιώτου σημείωσε πως το πρόβλημα που παραμένει είναι αυτό της άρδευσης και το οποίο υπολογίζεται να επιλυθεί με την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης.

«Οι γεωργοί μας έχουν περικοπές νερού σχεδόν ετησίως και μόνο δύο φορές, από το 2004, αν δεν κάνω λάθος, έχουν πάρει όλες τις ποσότητες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «εμείς λύνουμε το πρόβλημα της ύδρευσης, καλύπτοντας το 100% τις ανάγκες μας από τις αφαλατώσεις, για να μπορεί το νερό που έχουμε στα φράγματα μας να διατίθεται απρόσκοπτα και συνεχώς στους αρδευτές μας, στους γεωργούς μας».

Λέγοντάς ότι «αυτό δεν λύνεται σε μια μέρα», σημείωσε ότι «κτίζουμε κεφάλαιο στα φράγματα αυτή τη στιγμή μέσα από την πολιτική που κάνουμε για το νερό ύδρευσης και τις αφαλατώσεις και όπως πολλές φορές έχουμε πει, το πρόβλημα της άρδευσης λύνεται μέσα από την επίλυση της ύδρευσης».

Διαμήνυσε επίσης ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους αρδευτές μας και φέτος δόθηκαν αυξημένες ποσότητες νερού στους επαγγελματίες γεωργούς που έχουν μόνιμες φυτείες.

Τόνισε, εξάλλου, ότι «δεν επαναπαυόμαστε. Επειδή έβρεξε φέτος, δεν σημαίνει ότι επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος» και πως «θέλουμε λελογισμένη χρήση από τους πολίτες στα σπίτια τους, γιατί το νερό που σπαταλάμε είναι το νερό που στερούμε στους γεωργούς μας και πρέπει να το θυμόμαστε πάντα».

Το Υπουργείο, ανέφερε, ενισχύει την λελογισμένη χρήση, πέραν από την εκστρατεία που στα ΜΚΔ, κάτω από το σλόγκαν «Νερό και για το αύριο» και με την παράδοση 3 εκατομμυρίων μειωτών νερού, τα γνωστά ακροφύσια, όπως είπε, από τα οποία δυο εκατομμύρια αφορούν βρύσες και ένα εκατομμύριο ντους. «Έχει ξεκινήσει η παράδοση από την Πάφο και μέχρι το τέλος Αυγούστου θα φτάσει σε όλα τα νοικοκυριά ανά το παγκύπριο», συμπλήρωσε.

Τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής της Sychem Cyprus Ltd, Θεόδουλος Παντελή, ο οποίος είπε πως η εταιρεία ανέλαβε τρεις μονάδες αφαλατώσεις στην Κύπρο, από τις οποίες ολοκληρώθηκαν σε Κισσόνεργα και λιμάνι Λεμεσού, ενώ σε διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκεται η μονάδα αφαλάτωσης στην Επισκοπή.

Η Υπουργός Γεωργίας μετέβη, ακολούθως, στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης που βρίσκεται στην περιοχή του ποταμού Γαρύλλη.

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Πηγή: ΚΥΠΕ