Έντονες αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες για απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων σε χώρο δίπλα από τη Λίμνη των Φλαμίνγκο στο Παραλίμνι, ο οποίος προοριζόταν να διαμορφωθεί ως χώρος πρασίνου και αναψυχής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες στο Facebook, στον χώρο έκτασης περίπου 20.000 τετραγωνικών μέτρων, ο μεγαλύτερος που έχει προβλεφθεί για σκοπούς πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας, μεταφέρονται μπάζα και άλλα υλικά από διαφορετικές περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανησυχίες για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.





Όπως υποστηρίζεται, η συνέχιση της πρακτικής αυτής ενδέχεται να προκαλέσει οχληρία για τους κατοίκους που διαμένουν σε κοντινή απόσταση, καθώς και πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η συνεχής διέλευση βαρέων φορτηγών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές φθορές στο πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, αλλά και στις υπόγειες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένοι δρόμοι κατασκευάστηκαν πριν από περισσότερα από 40 χρόνια και δεν σχεδιάστηκαν για να δέχονται καθημερινά την κυκλοφορία οχημάτων πολλών τόνων.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προστατευθεί η περιοχή και να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας της ως χώρου πρασίνου και αναψυχής.