Για το αίτημα του Βουλευτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να δοθούν τα πρακτικά της Διευθυντικής Ομάδας που εγκρίνει τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», ο Γενικός Ελεγκτής, Αντρέας Παπακωνσταντίνου.

Το θέμα, όπως είπε, ξεκίνησε από ένα απλό πρακτικό, αλλά είναι στο θέμα αρχής, πρώτα πρέπει να μπει ένα ερώτημα γιατί ζητήθηκε αυτό το πρακτικό.

Όπως είπε, έλαβε και άλλη επιστολή για άλλο θέμα, «που πάνω ο κύριος Μιχαηλίδης ζητούσε ωσάν να ήταν σε ένα σουπερμάρκετ και μπήκε και παράγγελνε».

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Πρόκειται, είπε, για μια απαράδεκτη κατάσταση την οποία δεν μπορεί να δεχτεί.

Πρέπει να κρατήσουμε την Ελεγκτική Υπηρεσία μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές παρεμβάσεις, σημείωσε.

Από την ώρα, είπε, που είπαμε πως δεν θα δώσουμε τα πρακτικά, «ξαφνικά έχουν προκύψει τρεις υποθέσεις που καλύψαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξαφνικά έχω προσβάλει την Πρόεδρο της Βουλής και το Α και το Β. Δεν συμβαίνουν όλα αυτά».