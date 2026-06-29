Σαφές μήνυμα ότι η ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν μπορεί να ταυτίζεται με την έλλειψη θεσμικής λογοδοσίας έστειλε ο βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου στοιχεία για τρεις υποθέσεις που, όπως υποστήριξε, παραμένουν σε εκκρεμότητα στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που ξέσπασε στην Επιτροπή Ελέγχου με τον Γενικό Ελεγκτή, ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, την οποία, όπως είπε, υπερασπίστηκε διαχρονικά τόσο ως Γενικός Ελεγκτής όσο και σήμερα ως βουλευτής.

«Άλλο ανεξαρτησία και άλλο ανέλεγκτο και αυθαιρεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι από το 1985 υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει πως ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να καταθέτει στοιχεία στη Βουλή. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι και ο ίδιος, όταν κατείχε τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, είχε υποστηρίξει δημόσια πως η Ελεγκτική Υπηρεσία λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει διεθνώς.

«Ζήτησα μόνο τα πρακτικά»

Ο κ. Μιχαηλίδης εξήγησε ότι το μόνο που ζήτησε από τον σημερινό Γενικό Ελεγκτή ήταν τα πρακτικά της Διευθυντικής Ομάδας που εγκρίνει τις εκθέσεις της Υπηρεσίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν εξακολουθεί να λειτουργεί η συλλογική διαδικασία που, όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε θεσμοθετήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όπως είπε, μετά την αποχώρησή του πληροφορήθηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ουσιαστικά ατονήσει.

«Δεν ζήτησα κάποιο μυστικό της μασονίας. Ζήτησα ένα πρακτικό που θα μπορούσε ακόμη και να δημοσιοποιείται», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας δυσανάλογη την αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή.

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Παπακωνσταντίνου, εφόσον θεωρεί ότι η λογοδοσία στη Βουλή παραβιάζει την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, να προσφύγει στο αρμόδιο όργανο του διεθνούς οργανισμού των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και να παρουσιάσει σχετική γνωμάτευση.

Προαναγγελία στοιχείων για τρεις υποθέσεις

Ο βουλευτής αποκάλυψε ότι την Πέμπτη θα παρουσιάσει στην Επιτροπή Ελέγχου στοιχεία για τρεις διαφορετικές υποθέσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν ισχυρίζεται πως υπάρχει παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Γενικό Ελεγκτή.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα, ανέφερε πως μία από τις υποθέσεις αφορά ζήτημα ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, για το οποίο –όπως είπε– δεν έγινε καμία ενέργεια επί 20 μήνες, ενώ οι άλλες δύο σχετίζονται με εκθέσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το κόμμα του προωθεί σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που αποτελούσαν προεκλογικές δεσμεύσεις.Όπως είπε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθούν συνολικά εννέα προτάσεις νόμου που σχετίζονται με ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Άμεση προτεραιότητα» ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη μεταρρύθμισης του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε «γάγγραινα για τη δημοκρατία» τον διπλό ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα και το υφιστάμενο καθεστώς των εξουσιών του, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς την Επιτροπή Νομικών ώστε να εξεταστεί άμεσα το σχετικό νομοθετικό πακέτο, το οποίο –όπως είπε– παραμένει ανενεργό εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Αναφορές στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Μιχαηλίδης απέδωσε το σημερινό θεσμικό αδιέξοδο τόσο στις συνταγματικές στρεβλώσεις όσο και στις επιλογές που έγιναν κατά τη διακυβέρνηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, ασκώντας έντονη κριτική στον Νίκο Αναστασιάδη.

Παράλληλα, επέκρινε τη στάση στελεχών του Δημοκρατικός Συναγερμός, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία του πορίσματος μέχρι να ολοκληρωθούν τυχόν δικαστικές διαδικασίες.

Προσφυγή στο ΕΔΑΔ

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στην προσωπική του υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλώνοντας ότι εξετάζει την αποστολή νέας επιστολής προς το Δικαστήριο.

Όπως υποστήριξε, συνεχίζει να υφίσταται στοχοποίηση και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, γεγονός που, κατά την άποψή του, ενισχύει τους ισχυρισμούς του περί προσβολής της προσωπικότητας και της υπόληψής του.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει «ένα εξαιρετικά χρήσιμο και ισχυρό εργαλείο για τη δημοκρατία», ξεκαθαρίζοντας πως ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι πρωτίστως να ασκεί έλεγχο στην κυβέρνηση και όχι να παρεμβαίνει στο έργο της Υπηρεσίας, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα ότι λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία.