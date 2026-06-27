Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο, όπου τη Δευτέρα θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO), στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Υφυπουργείου, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί του Κοινωνικού Πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επίκεντρο την εφαρμογή της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, καθώς και τους αποτελεσματικούς τρόπους υλοποίησης της.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Υφυπουργός θα παρουσιάσει, επίσης, τα κυριότερα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και τις σημαντικότερες υπουργικές διασκέψεις και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προτεραιότητες που προώθησε η Κυπριακή Προεδρία, μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση της φτώχειας και ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας, η διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών, η προώθηση της ενεργού γήρανσης, η διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και η ενίσχυση της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες.

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Πηγή: ΚΥΠΕ