Έχει ληφθεί το νέο αίτημα της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων για πρόσθετη οικονομική στήριξη, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κλάδου.

Σε ανακοίνωση της, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων αναφέρει ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον κλάδο.

Σημειώνει ότι η Κυβέρνηση ακριβώς αναγνωρίζοντας τη σημασία της αιγοπροβατοτροφίας για τον πρωτογενή τομέα και την κυπριακή οικονομία, στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους αιγοπροβατοτρόφους.

«Είναι για αυτό τον λόγο που την προηγούμενη περίοδο έχει ενισχύσει ουσιαστικά την αιγοπροβατοτροφία μέσω αυξημένων επιδοτήσεων, ενώ σχεδόν το 50% του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος, ύψους περίπου €30 εκατ., αφορά επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Σε ό,τι αφορά στον αφθώδη πυρετό, ήδη έχουν εγκριθεί και καταβάλλονται αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν για τη στήριξη του τομέα», προσθέτει.

Σε σχέση δε με το νέο αίτημα της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων για πρόσθετη οικονομική στήριξη, αναφέρει ότι αυτό έχει ληφθεί από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου και θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κλάδου.

«Στόχος του Υπουργείου παραμένει η αποτελεσματική προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων, μέσα από μέτρα που είναι τεκμηριωμένα, εφαρμόσιμα και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του τομέα», καταλήγει.