Ένα βίντεο από Εκπομπή του Sigma του 2016 αναδημοσίευσε η Cyprus Times όπου εντοπίζει μια σημαντική αντίφαση μεταξύ όσων δήλωνε δημόσια ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και όσων, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κατέθεσε πρόσφατα για την υπόθεση της Focus Maritime.

Συγκεκριμένα, σε τηλεοπτική εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» του 2016 ο Κληρίδης είχε δηλώσει ότι «ποτέ και κανένας δεν παρενέβη στο έργο του». Ωστόσο, το πόρισμα αναφέρει ότι ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να τον προσέγγισε με συνάντηση και τηλεφωνική επικοινωνία, ζητώντας να σταματήσουν οι ανακρίσεις για την υπόθεση Focus.





Έρευνες Focus: Τι έλεγε στο Σίγμα ο Κώστας Κληρίδης το 2016 pic.twitter.com/cLEVN4Rlrf — Sigmalive (@Sigmalivecom) June 27, 2026

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει το χρονολόγιο της υπόθεσης: οι έρευνες ξεκίνησαν το 2014, τον Ιανουάριο του 2016 έκλεισαν χωρίς ποινικές κατηγορίες και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ο Κληρίδης δήλωνε δημόσια ότι δεν είχε δεχθεί καμία παρέμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό τίθετναι τρία βασικά ερωτήματα:

Γιατί ο Κληρίδης δεν κατήγγειλε τότε την φερόμενη παρέμβαση, εφόσον συνέβη;

Γιατί το 2016 δήλωνε δημόσια ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση;

Πότε και γιατί άλλαξε η θέση του απέναντι στους ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς;

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η αντίφαση αυτή επηρεάζει την αξιοπιστία του πορίσματος, καθώς η μαρτυρία του πρώην Γενικού Εισαγγελέα θεωρείται καθοριστική. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα πολιτικά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση Focus παραμένουν, αλλά τονίζει πως τυχόν κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας πρέπει να στηρίζονται σε αποδείξεις που να αντέχουν στον δικαστικό έλεγχο