Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου αναχωρεί την Κυριακή για την Αθήνα για επίσημη επίσκεψη, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη της κ. Δημητρίου, μετά την επανεκλογή της ως Προέδρου της Βουλής. Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η κ. Δημητρίου θα γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της, ο οποίος και θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν της.

Θα έχει επίσης χωριστές συναντήσεις με αρχηγούς και εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις επτά το βράδυ.

Η κ. Δημητρίου επιστρέφει στην Κύπρο την Τετάρτη.

Την Πρόεδρο της Βουλής θα συνοδεύουν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Ανδρέας Χριστοδούλου, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Μαρίνα Αδαμίδου και η Ανώτερη Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων Ιωάννα Συγκρασίτη.

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Πηγή: ΚΥΠΕ