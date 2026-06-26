Σε πιλοτική φάση αναμένεται να τοποθετηθεί κάμερα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) με στόχο την επίλυση του προβλήματος των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, που, όπως διαπιστώνει η Αστυνομία, προκαλείται από τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους οδηγούς, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Αλέξης Βαφεάδης.

Σε δηλώσεις στον Πρωταρά και ερωτηθείς πόσο αναμένεται να βοηθήσουν οι κάμερες ΤΝ, στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στους δρόμους, ο Υπουργός απάντησε πως τα δύο θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα είναι οι ευάλωτοι πολίτες στους δρόμους και ιδιαίτερα οι μοτοσυκλετιστές - για το οποίο θα ανακοινωθούν σύντομα μέτρα - καθώς και η απόσπαση της προσοχής των οδηγών από την οδήγηση, λόγω της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα οχήματα, όπως διαπιστώνει η Αστυνομία. «Αυτό αποσπά την προσοχή και καταλήγουμε να έχουμε αυξημένες θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις αλλά και μικρές συγκρούσεις» πρόσθεσε.

Συνεπώς, συνέχισε «αυτό είναι κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο όλους μας, όλοι όσοι χρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο, τα παιδιά, τις οικογένειες μας που κινδυνεύουν από αυτούς τους οδηγούς και αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς θέλουμε τη στήριξη της κοινωνίας για να σταματήσουμε αυτό το θέμα» είπε και πρόσθεσε πως «ο μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία να εντοπίζουμε αυτούς τους οδηγούς που επιμένουν να παρανομούν και να θέτουν σε κίνδυνο όλους τους υπόλοιπους».

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Όπως είπε ο κ. Βαφεάδης «εμείς θα ξεκινήσουμε με μια πιλοτική δράση, να δούμε αν αυτό το σύστημα θα αποδώσει για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το κοινό τι γίνεται με αυτή τη δράση, να γίνει επιμόρφωση και σιγά - σιγά, εφόσον το κοινό ενημερωθεί και αντιληφθεί γιατί αυτό είναι σημαντικό, τότε να το θέσουμε σε εφαρμογή. Όμως κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να προχωρήσουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα».

Κληθείς να αναφέρει πως θα λειτουργήσει η κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Βαφεάδης είπε πως «αυτό το σύστημα σαν πιλοτικό, θα τοποθετηθεί σε ένα σταθερό σημείο και θα ξεκινήσει να καταγράφει, θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες, τι εντοπίζει, πως δουλεύει και πόσο αποτελεσματικό είναι».

Στη συνέχεια, είπε «αν δούμε ότι αυτό πράγματι φέρνει τα αποτελέσματα που θέλουμε, μας δίνει τις πληροφορίες που θέλουμε, τότε θα ξεκινήσουμε με μια διαδικασία αλλαγής της νομοθεσίας, με παρουσίαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ακολούθως εάν αυτό εγκριθεί, θα ακολουθήσει μια πιλοτική φάση, για αρκετό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε ο κόσμος να γνωρίζει, να μάθει και να μην βρεθεί προ εκπλήξεως, όπως βρέθηκε προηγουμένως και δικαιολογημένα αντιδρούσε».

Εμείς, σημείωσε ο Υπουργός «δεν το θέλουμε αυτό, εμείς θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει και γι’αυτό θα ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία».

Σε ερώτηση τι περισσότερο θα καταγράφουν οι κάμερες ΤΝ από τις συνηθισμένες, ο κ. Βαφεάδης απάντησε πως «μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον πρέπει να παρακολουθήσουμε ένα οδηγό γιατί χρησιμοποιεί το κινητό. Δεν είναι όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το κινητό, όμως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να εντοπίσει εάν ένα άτομο την ώρα που οδηγεί χρησιμοποιεί το κινητό». Σημείωσε πως το σύστημα «θα αναδείξει την παράβαση και ο αστυνομικός που παρακολουθεί την όλη διαδικασία, θα μπορέσει να το χειριστεί αναλόγως με το πως θα εξελιχθεί η νομοθεσία».

Κληθείς να αναφέρει πότε αναμένονται να τοποθετηθούν οι πρώτες κάμερες ΤΝ, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως «αναμένω την αρμόδια Υπηρεσία να μας πει πότε θα μπει η πρώτη πιλοτική κάμερα. Θα ακολουθήσει ενημέρωση, δεν θα γίνει στα κρυφά αυτό, θα γίνει στα πολύ-πολύ ανοικτά» είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ