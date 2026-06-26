Ο νέος Επίτροπος Επικοινωνιών Μάριος Πιερή και ο νέος Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών Γεώργιος Γεωργίου, ανέλαβαν επίσημα τα καθήκοντά τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβεβαίωσής τους ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος επισκέφθηκαν τα γραφεία της Υπηρεσίας, όπου είχαν την ευκαιρία «να συναντηθούν με το προσωπικό και να ενημερωθούν για το πολυσχιδές έργο που επιτελείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου Επικοινωνιών (Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών για την Ρύθμιση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας)».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, προστίθεται, απευθύνθηκαν στο προσωπικό, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και αντάλλαξαν απόψεις με στελέχη όλων των υπηρεσιών, αποκομίζοντας άμεση εικόνα του σημαντικού έργου και των σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί ο Οργανισμός.

Στην τοποθέτησή του, ο νέος Επίτροπος ανέφερε ότι διαμορφώνονται σημαντικές προοπτικές και φιλόδοξοι στόχοι για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, τη στενή συνεργασία και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να πρωτοπορεί και να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις σύνθετες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

«Η ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου, με προσήλωση στην καινοτομία, τη θεσμική συνέπεια και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος» αναφέρεται.