Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Γιώργου Στεφάνου, πατέρα του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τον θάνατό του.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο εκλιπών «έφυγε πλήρης ημερών με τον πόθο της επιστροφής στον αγαπημένο Γερόλακκο», όπου δημιούργησε την οικογένειά του μαζί με τη σύζυγό του Αλίκη.

«Ο βίαιος εκτοπισμός εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974, υποχρέωσε τον Γιώργο Στεφάνου, όπως και χιλιάδες άλλους συμπατριώτες μας, να κτίσουν ξανά τη ζωή τους πάνω στα ερείπια της καταστροφής, για την προκοπή της οικογένειάς τους, την πρόοδο του λαού μας και την ανασυγκρότηση της χώρας μας», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τέλος ότι αποχαιρετά τον εκλιπόντα «με σεβασμό και εκτίμηση», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τους οικείους του.

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