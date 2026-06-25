Η επίλυση του Κυπριακού θα συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας, Φερίτ Χότζα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Τουρκία θα επιδείξει εποικοδομητική στάση, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Βουλής επαναβεβαίωσε επίσης τη σταθερή στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, επισημαίνοντας ότι η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η κ. Δημητρίου συνεχάρη την Αλβανία για την πρόοδο που έχει επιτύχει στην ενταξιακή της πορεία και διαβεβαίωσε τον Αλβανό Υπουργό για την ετοιμότητα της Κύπρου να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις σχετικές προσπάθειες.

Από την πλευρά του, ο κ. Χότζα ευχαρίστησε την Κύπρο για τη σταθερή στήριξη που παρέχει στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, καθώς και για τον ρόλο που διαδραμάτισε η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης.

Ο Αλβανός Υπουργός επαναβεβαίωσε επίσης τη στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού μέσω του διαλόγου, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των κοινοβουλίων Κύπρου και Αλβανίας, μέσω της αύξησης των ανταλλαγών σε διάφορα επίπεδα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν, τέλος, απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως το μεταναστευτικό, η ενεργειακή ασφάλεια, η άμυνα και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ