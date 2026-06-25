Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα και επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τον λαό της χώρας.

Αυτούσια η ανάρτηση: 

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την καταστροφή που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. 

Η Κύπρος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες, κατά περίπτωση, μέσω των μηχανισμών της ΕΕ. 

Οι σκέψεις μας είναι μαζί με τον λαό της Βενεζουέλας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

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