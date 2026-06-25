Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα και επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τον λαό της χώρας.



Αυτούσια η ανάρτηση:

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την καταστροφή που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα.

Η Κύπρος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες, κατά περίπτωση, μέσω των μηχανισμών της ΕΕ.

Οι σκέψεις μας είναι μαζί με τον λαό της Βενεζουέλας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».





Deeply saddened by the loss of life and destruction caused by the devastating earthquakes in Venezuela.



Cyprus is closely monitoring developments and stands ready to support humanitarian efforts, as appropriate, through EU mechanisms.



Our thoughts are with the people of… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) June 25, 2026

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