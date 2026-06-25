Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους ισχυρούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι δονήσεις προκάλεσαν εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, με ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές στις περιοχές Λα Γκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίγιο. Σύμφωνα με τις αρχές και τον ΟΗΕ, περισσότερα από 100 κτίρια κατέρρευσαν μόνο στη Λα Γκουάιρα, ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με μετασεισμούς.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια, συχνά υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.



Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/jXYuorNyDJ — Mr. Pool 2.0 (@Q_looP_rM) June 25, 2026

Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους όπου είναι ασφαλή, ενώ έχουν ανασταλεί σχολεία, δικαστικές λειτουργίες και δημόσιες μεταφορές στο Καράκας. Το διεθνές αεροδρόμιο έχει κλείσει, ενώ το δίκτυο μετρό και σιδηροδρόμων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί άμεσα, με πολλές χώρες και οργανισμούς να προσφέρουν βοήθεια, ομάδες διάσωσης και ανθρωπιστική υποστήριξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία και άλλες χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει αποστολές βοήθειας, ενώ ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση «υπερβολικά σοβαρή» και προτεραιότητα για διεθνή επέμβαση. Την ίδια ώρα, οι πολίτες αναζητούν αγνοούμενους μέσω social media, ενώ ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 164 νεκρούς και 971 τραυματίες.

Live εικόνα του πρακτορείου Reuters από τη «ζώνη καταστροφής» στο Καράκας:

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Πηγή: ΕΡΤ