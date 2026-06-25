Η Βενεζουέλα βρέθηκε αντιμέτωπη με το ισχυρότερο σεισμικό γεγονός των τελευταίων και πλέον 100 ετών, καθώς δύο πολύ ισχυρές δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις τους σε κατοικημένες περιοχές και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σεισμική επικινδυνότητα της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), ο πρώτος σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο μετά τις 18:04 (τοπική ώρα αναφοράς) κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούι.

Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη και ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γιουμάρε.

Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ κατατάσσεται πλέον ως ο δεύτερος ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τις βόρειες ακτές της Βενεζουέλας το 1900, κοντά στο Καράκας. Ο σεισμός των 7,2 Ρίχτερ που προηγήθηκε θεωρείται ο τέταρτος ισχυρότερος στην καταγεγραμμένη σεισμική ιστορία της χώρας.

Τι είναι το «σεισμικό δίδυμο»

Ο όρος «σεισμικό δίδυμο» περιγράφει ένα ζεύγος σεισμών που συμβαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σε αντίθεση με μια τυπική σεισμική ακολουθία, όπου ένας μεγαλύτερος σεισμός ακολουθείται από σημαντικά μικρότερους μετασεισμούς, τα ζεύγη είναι σεισμοί παρόμοιου μεγέθους που συνδέονται αιτιωδώς, αλλά είναι σεισμολογικά διακριτοί. Αυτό σημαίνει ότι τα σεισμικά κύματα από κάθε σεισμό χωρίζονται από ένα χρονικό κενό και/ή προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

Αν και τα επίκεντρα των σεισμών στη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων το ένα από το άλλο, τα στοιχεία για τα σεισμικά κύματα από την USGS υποδηλώνουν ότι πιθανότατα προήλθαν από διαφορετικά ρήγματα με διαφορετικούς τύπους ρήξης.

Αυτό συνάδει με τους χάρτες ενεργών ρηγμάτων που είχαν καταρτιστεί προηγουμένως για την περιοχή αυτή. Αυτοί οι χάρτες δείχνουν μεγάλα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης, όπου τα πετρώματα ολισθαίνουν το ένα πάνω στο άλλο σε κατεύθυνση ανατολής-δύσης, τα οποία συνδέονται με συστοιχίες μικρότερων ρηγμάτων σε διάφορες κατευθύνσεις.

🇻🇪🚨| URGENTE: Se derrumbó el hotel Edwards en La Guaira murieron familiares de varios de nuestros peloteros como lo son Eliezer Alfonzo, Gorkys hernandez, entre otros. La voz del audio es el gerente de Guerreros de Lara. pic.twitter.com/5XrhDxoHA0 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

Είναι πιθανό ο πρώτος σεισμός να προκάλεσε τον δεύτερο. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί επειδή η μετατόπιση του φλοιού της Γης στο ρήγμα του πρώτου σεισμού αύξησε την τάση στο ρήγμα-πηγή του δεύτερου σεισμού. Επιπλέον, η διέλευση των σεισμικών κυμάτων από τον πρώτο σεισμό θα μπορούσε να έχει ταρακουνήσει κοντινά ρήγματα που ήταν ήδη επιρρεπή σε ρήξη, προκαλώντας τη διάρρηξή τους.

Τα ζεύγη σεισμών είναι σπάνια, αλλά συμβαίνουν. Το 2023, μια σειρά δύο σεισμών έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, με μέγεθος 7,8 και 7,7 αντίστοιχα. Αυτοί συνέβησαν σε απόσταση μόλις 95 χιλιομέτρων και με διαφορά εννέα ωρών, επηρεάζοντας 14 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το 1988, μια «τριπλέτα» – μια σειρά τριών σεισμών με διαφορά μόλις μισής ώρας μεταξύ τους – σημειώθηκε στο Tennant Creek της Αυστραλίας.

Οι άμεσοι κίνδυνοι μετά τις ισχυρές δονήσεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε σεισμούς τέτοιου μεγέθους η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από πιθανές καταρρεύσεις κτηρίων και άλλων κατασκευών.

Η σεισμολόγος του Caltech, Λούσι Τζόουνς, προειδοποιεί ότι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές οι ισχυρές δονήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν πυρκαγιές λόγω ρηγμάτων σε αγωγούς φυσικού αερίου ή βλαβών σε ηλεκτρικά δίκτυα.

New footage shows devastation in La Guaira, Venezuela caused by powerful earthquakes. pic.twitter.com/9jr4B6n1RG — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Παράλληλα, ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης ενδέχεται να δυσχεράνουν το έργο της πυρόσβεσης, επιδεινώνοντας σημαντικά τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής.

Συνδέονται οι σεισμοί σε Βενεζουέλα, Ιαπωνία και Καλιφόρνια;

Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν επίσης σεισμοί μεγέθους 6,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία και 5,6 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα για πιθανή σύνδεση μεταξύ τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Λούσι Τζόουνς, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των γεγονότων. Οι σεισμοί εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά ρήγματα και διαφορετικά τεκτονικά όρια, γεγονός που σημαίνει ότι ο ένας δεν προκάλεσε τον άλλο.

Όπως εξηγεί, οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται πάνω σε ενεργά τεκτονικά συστήματα όπου οι γεωλογικές τάσεις συσσωρεύονται επί δεκαετίες ή και αιώνες. Ως εκ τούτου, η εκδήλωση ισχυρών σεισμών θεωρείται μέρος του φυσικού γεωλογικού κύκλου, παρότι η ακριβής χρονική πρόβλεψή τους παραμένει αδύνατη.

Γιατί η Βενεζουέλα είναι σεισμογενής περιοχή

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή σεισμικά ζώνη, όπου συναντώνται η Καραϊβική και η Νοτιοαμερικανική τεκτονική πλάκα.

Σύμφωνα με το USGS, ο ισχυρότερος από τους δύο σεισμούς προκλήθηκε από «ρηχό οριζόντιο ρήγμα μετατόπισης» κοντά στο όριο των δύο πλακών. Πρόκειται για φαινόμενο κατά το οποίο τα ρήγματα μετακινούνται οριζόντια και, όταν η κίνηση αυτή συμβεί απότομα, προκαλείται σεισμός.

Η αμερικανική υπηρεσία επισημαίνει ότι σεισμοί αυτού του μεγέθους δεν μπορούν να περιγραφούν απλώς ως σημειακά γεγονότα, αλλά ως ολίσθηση σε εκτεταμένες επιφάνειες ρηγμάτων. Παράλληλα, εκτιμά ότι η διαδοχή των δύο ισχυρών δονήσεων υποδηλώνει μια σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των ρηγμάτων που ενεργοποιήθηκαν.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι παραμένει πιθανή η εκδήλωση μετασεισμών, ορισμένοι εκ των οποίων ενδέχεται να προκαλέσουν ισχυρή δόνηση.

Venezuela’s rescue teams were filmed using borrowed cellphones as flashlights, exposing a near-total lack of basic emergency equipment after years of economic collapse following devastating earthquakes.



Casualties still being assessed.

pic.twitter.com/6Mo2pMyUMh — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Μνήμες από τον φονικό σεισμό του 1967

Η πρωτεύουσα Καράκας έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με καταστροφικούς σεισμούς. Το 1967 περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ έπληξε την πόλη, καταστρέφοντας κτήρια στις συνοικίες Πάλος Γκράντες και Αλταμίρα.

Οι ίδιες περιοχές επηρεάστηκαν και από τις ισχυρές δονήσεις της Τετάρτης, με τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, να δηλώνει στη δημόσια τηλεόραση ότι σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων.

Όπως και το 1967, κάτοικοι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν δύο διαδοχικές ισχυρές δονήσεις, γεγονός που καθιστά το πρόσφατο «σεισμικό δίδυμο» ένα από τα πιο ασυνήθιστα και ισχυρά σεισμικά φαινόμενα που έχει βιώσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

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Πηγή: CNN