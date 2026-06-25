Τα σενάρια περί επικείμενου ανασχηματισμού, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η φιλοξενία στην Κύπρο της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Γάζας και ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία» βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενο ανασχηματισμό μετά την ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Λετυμπιώτης απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει ακούσει «περίπου τριάντα φορές» αντίστοιχα σενάρια, τα οποία τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν. Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, ενώ οι αποφάσεις για τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητά του. Σημείωσε ακόμη ότι η κυπριακή προεδρία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές εργασίες και τριμερείς συναντήσεις.

Για το Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, μετά και τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όπως είπε, στόχος της διάσκεψης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και όχι απλώς η πραγματοποίησή της ως διαδικαστικό γεγονός. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει η επιστροφή στο σημείο όπου διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, με διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να συζητήσει οποιαδήποτε λύση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε ακόμη ότι αδιαπραγμάτευτες παραμένουν η μία κυριαρχία, η μία διεθνής προσωπικότητα και η μία ιθαγένεια, καθώς και οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντώντας στο ενδεχόμενο επιμονής της Τουρκίας στη λύση δύο κρατών, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη θέση έχει ήδη απορριφθεί από τη διεθνή κοινότητα και αποτελεί τον βασικό λόγο του παρατεταμένου αδιεξόδου.

Αναφερόμενος στη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επιλογή της Κύπρου για τη φιλοξενία της συνάντησης του εκτελεστικού βραχίονα του Συμβουλίου για την Ειρήνη, κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων. Διευκρίνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι διοργανώτρια της διάσκεψης, ωστόσο η επιλογή της χώρας αποτελεί αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει στην περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης βασίζεται στο Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι προτεραιότητα παραμένουν η διατήρηση της εκεχειρίας, η αποκατάσταση της Γάζας και η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η διαδικασία εξεύρεσης ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών είναι ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του μεγάλου όγκου του πορίσματος και του αριθμού των προσώπων που αναφέρονται σε αυτό. Επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διοριστεί ομάδα ανεξάρτητων ανακριτών, χωρίς να προσδιορίσει τον τελικό αριθμό, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τα πρόσωπα που θα πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις σχετικά με τον αυτοεξαιρούμενο ρόλο της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία των θεσμών και ασκεί αποκλειστικά τις συνταγματικές της αρμοδιότητες.

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