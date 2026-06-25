Την ανάγκη το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» να αντιμετωπιστεί με σεβασμό, χωρίς να αμφισβητείται εκ των προτέρων αλλά ούτε και να θεωρείται αλάνθαστο, υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο.

Αναφερόμενος στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι διαθέτει την απαραίτητη πολιτική αντίληψη και σοφία ώστε να μην οδηγήσει ποτέ την παράταξή του σε περιπέτειες.

Ο κ. Δημητρίου τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να μη μείνει ακόμη ένα πόρισμα στα συρτάρια, αλλά να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι προκύψει ότι φέρουν ευθύνες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η διαδικασία της ποινικής ανάκρισης να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

«Κανείς δεν ζητά επιφανειακή διερεύνηση. Δυστυχώς, όμως, αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το πόρισμα, σημείωσε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό, χωρίς προκαταλήψεις. «Έχουμε ένα πόρισμα μπροστά μας το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Το να το αμφισβητούμε εκ των προτέρων ή, από την άλλη, να το θεωρούμε ευαγγέλιο, είναι εξίσου λανθασμένες προσεγγίσεις», είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διορισμού των ποινικών ανακριτών, επισήμανε ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, επισημαίνοντας ωστόσο πως κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το ποιος θα έχει την ευθύνη καθοδήγησης των ερευνών. Όπως είπε, το ιδανικό θα ήταν να διοριστεί ιδιώτης κατήγορος.

Ερωτηθείς για το νομικό κενό που δημιουργείται μετά την αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα, περιορίστηκε να αναφέρει ότι πρόκειται για θέμα που άπτεται του Συντάγματος και της κατανομής των εξουσιών, προσθέτοντας πως μετά το πόρισμα έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Σύκα και το πολιτικό του μέλλον, ο κ. Δημητρίου δήλωσε: «Ο αγαπητός κ. Σύκας είναι συναγερμικός και το απέδειξε κατά την προεκλογική περίοδο με τον τρόπο που κινήθηκε».

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