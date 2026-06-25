Ανησυχία για τις ιδέες που φαίνεται να συζητούνται στο παρασκήνιο ενόψει της νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό εξέφρασε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.

Ο κ. Μαυρογιάννης υποστήριξε ότι η Τουρκία συνεχίζει να θεωρεί ως προτιμητέα λύση τα δύο κράτη, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει «κάτι λιγότερο από αυτό», εφόσον εξασφαλίσει ανταλλάγματα τόσο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε ζητήματα που αφορούν τους Τουρκοκύπριους.

«Η καλύτερη και η προτιμότερη λύση (για την Τουρκία) είναι τα δύο κράτη, αλλά θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν και κάτι λιγότερο από αυτό, νοουμένου ότι θα πάρουν μία σειρά από ανταλλάγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πολύ χαλαρή συνομοσπονδία»

Αναφερόμενος στις συζητήσεις περί «χαλαρής ομοσπονδίας», ο πρώην διαπραγματευτής του Κυπριακού εκτίμησε ότι πίσω από τη συγκεκριμένη ορολογία κρύβεται στην πραγματικότητα ένα μοντέλο πολύ πιο κοντά σε συνομοσπονδιακή διευθέτηση.

«Αν το ξεψαχνίσουμε λίγο, είναι πολύ χαλαρή συνομοσπονδία. Είναι χειρότερο και από συνομοσπονδία αυτό που εισηγούνται», είπε.

Όπως εξήγησε, η προσέγγιση που φαίνεται να προωθείται προβλέπει μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση με ελάχιστες αρμοδιότητες, ενώ η Τουρκία θα έχει ήδη εξασφαλίσει τα ανταλλάγματα που επιδιώκει από την ΕΕ.

«Τακτικός χειρισμός της Τουρκίας»

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εκτίμησε ότι η τουρκική πλευρά επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη μιας πιθανής αποτυχίας στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

«Πιστεύω ότι είναι ένας τακτικός χειρισμός από πλευράς Τουρκίας για να μας χρεώσει την αποτυχία της προσπάθειας», είπε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθούν τα μέχρι σήμερα κεκτημένα της διαδικασίας.

«Το χειρότερο είναι να χάσουμε τα ψηφίσματα, να χάσουμε τις συγκλίσεις, να χάσουμε τα σημεία Γκουτέρες και να είμαστε στο πουθενά», τόνισε.

Υπέρ της άτυπης πενταμερούς, αλλά με σαφείς όρους

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο κ. Μαυρογιάννης δήλωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή συνάντηση που επιδιώκει να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου.

«Ναι, πιστεύω πως πρέπει να πάμε στην άτυπη πενταμερή, αλλά με απαιτήσεις», ανέφερε.

Όπως είπε, η Λευκωσία οφείλει να επιμείνει στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, στα σχετικά ψηφίσματα και στις μέχρι σήμερα συγκλίσεις.

«Κανένας δεν μπορεί να σε κατηγορήσει όταν επιμένεις στη βάση της λύσης, στις αρχές και στα ψηφίσματα», υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχουν άλλοι να μας προστατεύσουν»

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν διεθνείς δυνάμεις που θα στηρίξουν τις κυπριακές θέσεις, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν υπάρχουν. Αν εμείς μόνοι μας δεν είμαστε απόλυτα σταθεροί, δεν υπάρχει κανείς που νοιάζεται πραγματικά», είπε.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι σε συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πριν από μερικούς μήνες, ο τελευταίος του είχε πει: «Ανδρέα, βοηθήστε με να σας βοηθήσω».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028

Στο τέλος της συνέντευξης, ο κ. Μαυρογιάννης κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που τον θέλουν εκ νέου υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028.

«Δεν το αποκλείω», απάντησε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική νίκης.

«Πρέπει να συντρέχουν επαρκείς λόγοι και κυρίως να μπορεί να δημιουργηθεί εκείνη η δυναμική που να οδηγεί σε επιτυχία. Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, δεν θα είμαι υποψήφιος», κατέληξε.



