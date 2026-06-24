Την συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για περίοδο δύο δύο μηνών, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2026, συνολικού ύψους €12 εκατ, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε δηλώσεις του στο Προεδρικό.

Ανακοινώνοντας την συνέχιση της εφαρμογής μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι λήφθηκε υπόψη πως παρά την τάση αποκλιμάκωσης της τιμές ενέργειας που παρατηρείται, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις κανονικές συνθήκες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σε δηλώσεις μετά το Υπουργικό ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι το μέτρο για την μείωση του φόρου κατανάλωσης είχε εφαρμοστεί μετά από απόφαση του σώματος στις 26 Μαρτίου με εφαρμογή από τον περασμένο Απρίλιο και ήταν μέρος ενός συνολικού πακέτου 8 μέτρων, συνολικού ύψους 200 εκ ευρώ, στο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών, των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων και ενίσχυσης όλων αυτών σε αυτή την περίοδο αυξημένων τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων.

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Πηγή: ΚΥΠΕ