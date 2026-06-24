Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ως προς τις ειδικότητες και τα προσόντα αλλά και ως προς τα ονόματα, έγινε σήμερα, Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τον διορισμό των ποινικών ανακριτών για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» και σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο θα είναι ομάδα πέραν του ενός προσώπου, η οποία θα διορισθεί το συντομότερο δυνατό.

Σε δηλώσεις μετά την συνεδρία του Υπουργικού, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το πόρισμα παραδόθηκε την Τρίτη και τα μέλη του σώματος είχαν σήμερα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Απαντώντας σε ερωτήσεις δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μέλη της ανακριτικής ομάδας να είναι από το εξωτερικό, οι ειδικότητες αυτών των ατόμων συζητούνται, «σε σχέση πάντοτε με τα καθήκοντα που θα έχουν δυνάμει των προνοιών της νομοθεσίας».

Υπενθυμίζοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έχουν αυτοεξαιρεθεί από την διαδικασία ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι την αρμοδιότητα και την εξουσία του διορισμού των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών έχει το Υπουργικό, το οποίο όμως δεν μπορεί να διορίσει ανεξάρτητο κατήγορο, καθώς δεν έχει αυτή την εξουσία.

Στην παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει έντονη πίεση στην κοινή γνώμη, η οποία δυσφορεί για τα θέματα διαφθοράς και απόδοσης δικαιοσύνης και πρέπει να ορισθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τους διορισμούς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «επειδή ακριβώς πρέπει να προσεγγίζουμε με σοβαρότητα αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι τα πρόσωπα τα οποία θα απαρτίζουν αυτή την ομάδα, των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, θα πρέπει να επιλεγούν μετά από ενδελεχή μελέτη, ως προς τα προσόντα, την επάρκεια αλλά και την απουσία της όποιας ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Άρα, εκ των πραγμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από σοβαρή μελέτη. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, βεβαίως, το πρώτιστο είναι να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν».

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι αυτό που θα πρέπει να μας αφορά είναι να προχωρήσουν οι έρευνες στο σύνολο των όσων περιέχονται στην ανακοίνωση αλλά και στο πολυσέλιδο πόρισμα, ώστε να αποκατασταθεί μέσα από την εργασία των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους θεσμούς.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι ένα θέμα που συζητά ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο σήμερα «έγινε μια πρώτη αναφορά ονομάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που θα απασχολήσει εκτενέστερα τις επόμενες ημέρες και μόλις καταλήξει στην ομάδα των ανακριτών, αυτή θα ανακοινωθεί».

Ανέφερε επίσης ότι «θα είναι πέραν το ενός, ήδη βολεσιοσκοπούνται άτομα, ήδη υπάρχουν ονόματα τα οποία εξετάζονται». Απαντώντας σε ερώτηση ποιος προτείνει τα άτομα, ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε πως κάθε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει την δική του εισήγηση και μετά θα εξετασθεί κατά πόσο αυτό το άτομο ή τα άτομα συνάδουν ή ανταποκρίνονται στους όρους εντόλης.

Στην παρατήρηση δημοσιογράφου ότι απουσίαζε από την συνεδρία του Υπουργικού ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι βρισκόταν σε συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής, αλλά το πρωί της Τετάρτης είχε επικοινωνία με τον ΠτΔ. Συχνά απουσιάζουν, ανέφερε, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για διάφορους λόγους ή απουσία τους στο εξωτερικό, αλλά είναι συνεχής η επικοινωνία τους με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

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