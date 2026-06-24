Αποχή από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, μέχρι να λάμψει η αλήθεια ανακοίνωσε ο τέως Πρόεδρος.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι επικοινώνησε με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα Αννίτα Δημητρίου, προς την οποία εξέφρασε την πρόθεση του να απέχει από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του κόμματος, μέχρι να λάμψει η αλήθεια για όσα του αποδίδονται.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να πλήξει το κόμμα, του οποίου υπήρξα συνιδρυτής και υπηρέτησα με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια».

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση για να απέχει ο τέως από τα συλλογικά όργανα είχε διατυπώσει δημόσια πρώτος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου μιλώντας στο podcast Legal Matters.

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