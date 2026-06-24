Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατέληξε το βράδυ της Τρίτης σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκτη αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με τους καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους και τοξικούς για την αναπαραγωγή παράγοντες (CMRD), με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες που συνδέονται με σοβαρές ασθένειες, περιλαμβανομένου του καρκίνου και του άσθματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ, η συμφωνία επικαιροποιεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ενσωματώνοντας νέα επιστημονικά δεδομένα και τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται, η αναθεώρηση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποτροπή περίπου 1.700 περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα και 19.000 άλλων ασθενειών κατά τα επόμενα 40 χρόνια.

Σε δήλωσή του που παρατίθεται στην ανακοίνωση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι η συμφωνία αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ, για υψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων από σοβαρούς επαγγελματικούς κινδύνους για την υγεία. Με την εισαγωγή νέων οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, σημείωσε, διασφαλίζεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης συμβαδίζει με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πρόσθεσε πως το αποτέλεσμα αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερων εργασιακών περιβαλλόντων για εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα ενισχύσει περαιτέρω την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η αναθεώρηση προβλέπει νέες οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για το κοβάλτιο και τις ανόργανες ενώσεις του, τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και την ουσία 1,4-διοξάνιο. Παράλληλα, οι καπνοί συγκόλλησης προστίθενται στον κατάλογο ουσιών, μειγμάτων και διεργασιών που καλύπτονται από την Οδηγία.

Η προσωρινή συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας ώστε να καλύπτει οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης για το ισοπρένιο, καθώς και την παράταση στα επτά έτη της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή της νέας οριακής τιμής στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs).

Επιπλέον, προβλέπεται η εισαγωγή υποχρέωσης τακτικών διαλειμμάτων για εργαζομένους που χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και η αποσαφήνιση των κανόνων χρήσης τους σε συνδυασμό με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικαιροποιούνται επίσης οι ορισμοί των όρων «καρκινογόνος παράγοντας», «μεταλλαξιογόνος παράγοντας» και «τοξική για την αναπαραγωγή ουσία», ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταξη των καπνών συγκόλλησης στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των εργαζομένων από τους συγκεκριμένους καπνούς.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης ότι στη συμφωνία περιλαμβάνεται νέα αιτιολογική σκέψη, η οποία αναγνωρίζει ότι η θέσπιση οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης δεν εξαλείφει πλήρως τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν προχωρήσει στην τελική της υιοθέτηση μετά την ολοκλήρωση της νομικογλωσσικής επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Οδηγία CMRD αναθεωρείται σε τακτική βάση μετά την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία το 2017. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί πέντε αναθεωρήσεις που καλύπτουν περισσότερες από 40 επικίνδυνες ουσίες, ενώ η πρόταση για την έκτη αναθεώρηση υποβλήθηκε από την Κομισιόν τον Ιούλιο του 2025.



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Πηγή: ΚΥΠΕ