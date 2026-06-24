Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης το Συμβούλιο της ΕΕ υπό την Κυπριακή Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας δήλωσης αποσπασμένων εργαζομένων, σηματοδοτώντας ένα από τα πρώτα παραδοτέα του οδικού χάρτη για την ανταγωνιστικότητα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», όπως ανέφερε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά. «Μια πιο αυτόνομη Ένωση είναι μια πιο ανταγωνιστική Ένωση» σημείωσε σε ανάρτησή της.

Η μεταρρύθμιση αυτή είχε εντοπιστεί στη στρατηγική για την Ενιαία Αγορά ως ένα από τα δέκα κορυφαία εμπόδια στην κινητικότητα εντός της ΕΕ, γνωστά και ως «terrible ten». Στις 24 Απριλίου 2026, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψαν τον οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», με το πρώτο μέτρο στο πλαίσιο αυτού το σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης αποσπασμένων εργαζομένων, με προθεσμία ακριβώς τον Ιούνιο του 2026 οπότε και επετεύχθη συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται στις Βρυξέλλες «σταθμός» ώστε να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση για τη γρήγορη ολοκλήρωση του πακέτου.

Ο κανονισμός προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση της υποβολής δηλώσεων απόσπασης εργαζομένων, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διευκολύνει τις εθνικές αρχές στον έλεγχο της συμμόρφωσης με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ως «αποσπασμένος εργαζόμενος» ορίζεται όποιος αποστέλλεται προσωρινά από τον εργοδότη του για να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε ότι η συμφωνία «αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική Ενιαία Αγορά. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους νομοθετικούς φακέλους που συμφωνήθηκαν προσωρινά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του οδικού χάρτη “Μία Ευρώπη, Μία Αγορά”. Με τους νέους αυτούς κανόνες που διευκολύνουν την ηλεκτρονική δήλωση των αποσπασμένων εργαζομένων, η Ευρώπη αίρει αχρείαστα εμπόδια, αξιοποιεί τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και δημιουργεί ένα απλούστερο, πιο διαφανές πλαίσιο για τις διασυνοριακές υπηρεσίες προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και διοικήσεων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, η χρήση του ηλεκτρονικού τυποποιημένου εντύπου μπορεί να εξοικονομήσει στις επιχειρήσεις έως 73% του χρόνου που σήμερα απαιτείται κατά μέσο όρο στην ΕΕ για τη συμπλήρωση δηλώσεων απόσπασης, με τη μείωση κόστους να εκτιμάται στο 58% — ποσοστό που θα μπορούσε να ανέλθει στο 81% αν συμμετάσχουν όλα τα 27 κράτη μέλη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), στην ΕΕ καταγράφονται περίπου 3,6 εκατομμύρια αποσπάσεις που αφορούν περίπου 2,6 εκατομμύρια εργαζομένους, εκ των οποίων περίπου 1,2 εκ. εργάζονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Ο κανονισμός αναθέτει στην Επιτροπή τη δημιουργία ενιαίας δημόσιας διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δηλώνουν την απόσπαση εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη χρήση αυτής της διεπαφής αντί των εθνικών τους συστημάτων· όσα την επιλέξουν, ωστόσο, θα είναι υποχρεωμένα να τη χρησιμοποιούν αποκλειστικά, χωρίς να απαιτούν συμπληρωματικές δηλώσεις. Σημειώνεται ότι το τυποποιημένο έντυπο αναμένεται να καθοριστεί μέσω εκτελεστικών πράξεων της Κομισιόν.

Η σημερινή συμφωνία στηρίζει τους βασικούς στόχους του κανονισμού μειώνοντας το διοικητικό φόρτο για τη διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τη βελτίωση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων, και την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

Η συμφωνία διατηρεί τον προαιρετικό χαρακτήρα του συστήματος και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του στους εργαζομένους εταιρειών που αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στην Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων (PWD). Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη δημόσια διεπαφή και για δηλώσεις που υποβάλλονται από παρόχους υπηρεσιών τρίτων χωρών όταν αποστέλλουν προσωρινά εργαζομένους.

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο δεν θα μπορούν να ζητούν επιπλέον στοιχεία, αν και μπορούν να επιλέξουν να μην απαιτούν όλα τα προβλεπόμενα. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση για να εξετάσει αν οι απαιτήσεις πληροφόρησης του τυποποιημένου εντύπου παραμένουν κατάλληλες.

Η προσωρινή συμφωνία εισάγει νέα λειτουργία που θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να αναρτούν τα σχετικά έγγραφα απόσπασης, αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες υποβολής εγγράφων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες τεχνικής επικύρωσης δεδομένων, επικοινωνίας μεταξύ αρμόδιων αρχών και παρόχων υπηρεσιών, καθώς και πρόσβαση των αποσπασμένων εργαζομένων σε ηλεκτρονικά αποσπάσματα των δηλώσεών τους, με σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί τυπικά και να υιοθετηθεί επισήμως από τα δύο θεσμικά όργανα.



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Πηγή: ΚΥΠΕ