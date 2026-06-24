Η Μαρία Σωκράτους είναι η νέα Δικαστής που διορίστηκε στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου, το οποίο συνεδριάζει την Τετάρτη για να εκδικάσει την ποινική υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος, σε σχέση με υπόθεση στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, όπως τροποποιήθηκε, αποφάσισε τον διορισμό της κας Σωκράτους, σε αντικατάσταση του Δικαστή Νικόδημου Φακοντή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόδημος Φακοντής ζήτησε την εξαίρεσή του από τη σύνθεση του τριμελούς Κακουργιοδικείου.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου, για σκοπούς εκδίκασης της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης, αποτελείται από τη Λία Μάρκου, Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, και τους Επαρχιακούς Δικαστές Θεόδωρο Συμεωνίδη και Μαρία Σωκράτους.



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Πηγή: ΚΥΠΕ