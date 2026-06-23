Σε συζήτηση για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος και την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, συμμετείχαν τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τις σημερινές εργασίες της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στο Στρασβούργο, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της ΚΣΣΕ Νίκος Τορναρίτης και τα μέλη της αντιπροσωπείας, Γιώργος Λουκαΐδης, Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, συμμετείχαν στη σχετική συζήτηση.

Σημειώνεται ότι την παρέμβασή του ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε στην υπονόμευση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και την έλλειψη πολιτικού πλουραλισμού στην Τουρκία, λέγοντας ότι η δημοκρατία προϋποθέτει σεβασμό στο κράτος δικαίου, ελευθερία της έκφρασης και απρόσκοπτη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. «Ο κ. Τορναρίτης επισήμανε ότι η Τουρκία οφείλει έμπρακτα να επιδεικνύει σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, το διεθνές δίκαιο και να τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης», αναφέρεται. Είπε, τέλος, ότι πολιτική κατάσταση στην Τουρκία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, όταν αναμένεται από τη χώρα να επιδείξει εποικοδομητική στάση όσον αφορά στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μιλώντας εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Πρόεδρος της Ομάδας, ο Γιώργος Λουκαΐδης, εξέφρασε ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, σημειώνεται.

«Η Τουρκία, επισήμανε, παραμένει το μόνο κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που επανήλθε σε διαδικασία πλήρους επιτήρησης, ενώ είχε εξέλθει του μηχανισμού, ως αποτέλεσμα της σοβαρής δημοκρατικής οπισθοδρόμησης στη χώρα, η οποία έχει επιταχυνθεί από το 2016» προστίθεται.

Ανέφερε ότι η φυλάκιση εκλελεγμένων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, η απομάκρυνση και η αντικατάσταση δημάρχων, οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η επιμονή στην μη εφαρμογή των δεσμευτικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τον πρώην Συμπρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών Σελαχετίν Ντεμιρτάς και τον υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οσμάν Καβάλα, δεν συνάδουν με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Τουρκίας, ως κράτος μέλος του Οργανισμού.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα, η στοχοποίηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αντιπολίτευσης και η δίωξη αντιπολιτευόμενων αξιωματούχων καταδεικνύουν ένα συστηματικό μοτίβο δικαστικών ενεργειών κατά πολιτικών αντιπάλων και επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη διάβρωση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, υπογράμμισε ο κ. Λουκαΐδης», αναφέρεται.

«Αναφέρθηκε, εξάλλου, στην ιστορική ευκαιρία που προκύπτει από τη ειρηνευτική διαδικασία σχετικά με το κουρδικό ζήτημα και κάλεσε τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση προς ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τον αφοπλισμό και να εγγυάται τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με τον κ. Αμπντουλάχ Οτσαλάν», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι ο κ. Λουκαΐδης, ανέφερε τέλος, ότι μια πιο δημοκρατική Τουρκία θα ωφελούσε όχι μόνο τους πολίτες της χώρας, αλλά θα συνέβαλε επίσης στην περιφερειακή σταθερότητα. Σημείωσε, παράλληλα, ότι πιθανή πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία για το κουρδικό ζήτημα θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου πολιτικού κλίματος όσον αφορά στην προσπάθεια για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο.

Στη δική της παρέμβαση, αναφέρεται, η κ. Ερωτοκρίτου «επισήμανε ότι η αυστηρή τήρηση, ο σεβασμός και η πλήρης εφαρμογή όλων των αποφάσεων του ΕΔΔΑ πρέπει να αποτελεί αδιαμφισβήτητη υποχρέωση από όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης».

«Αναφερόμενη, στους κ. Ντεμιρτάς και Καβάλα όπως και στον κ. Γιουκσέλ Γιαλτσινκάγια, που βρίσκονται ακόμα στη φυλακή, η κ. Ερωτοκρίτου επισήμανε ότι, τόσο η ΚΣΣΕ, με σειρά σχετικών ψηφισμάτων της, όσο και το ΕΔΔΑ καλούν την Τουρκία να προχωρήσει άμεσα στην απελευθέρωσή τους, ενώ διαπιστώνουν σοβαρές και συνεχιζόμενες παραβιάσεις των υποχρεώσεων της χώρας», προστίθεται.

Η κ. Ερωτοκρίτου «τόνισε ότι στην πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, σημειώνεται ότι η δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας είναι τόσο σοβαρή, που η επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών ΕΕ-Τουρκίας καθίσταται αδύνατη, ενώ, πρόσθεσε, στην Έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στους κ. Ντεμιρτάς και Καβάλα», αναφέρεται.

Κάλεσε την ΚΣΣΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη της Συνέλευσης, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, θα εφαρμόσουν πλήρως τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και τόνισε ότι ο σεβασμός προς το Δικαστήριο δεν είναι προαιρετικός, προστίθεται. Τέλος, κάλεσε το Συμβούλιο της Ευρώπης να ενεργοποιήσει τον Κοινό Μηχανισμό αντιμετώπισης σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κράτος μέλος του Οργανισμού, ώστε η Τουρκία να αντιμετωπίσει τις ανάλογες συνέπειες και να διαφυλαχθεί το κύρος του ΕΔΔΑ και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ: Τους ενδιαφέρουν μόνο οι προεδρικές του 2028– «Είναι αδίσταχτοι»

Πηγή: ΚΥΠΕ