Χωρίς τελειωμό η αντιπαράθεση ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ σχετικά με την διάσκεψη του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη για το «Κράτος Μαφία».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ «διολισθαίνει σε κόμμα της τοξικότητας, της σπίλωσης, της παραπληροφόρησης, της διαμαρτυρίας και του διχασμού», ενώ εκφράζει την άποψη ότι μοναδικός του στόχος είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι σέβεται τα πορίσματα και τις διαδικασίες του κράτους δικαίου, τονίζοντας πως τάσσεται υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ απευθύνει μήνυμα προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει, όπως αναφέρει, την αποσταθεροποίηση του κράτους για μικροκομματικούς ή προεκλογικούς σκοπούς.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Το ΑΚΕΛ μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνει τη διολίσθησή του σε κόμμα της τοξικότητας, της σπίλωσης, της παραπληροφόρησης, της διαμαρτυρίας και του διχασμού.

Επιβεβαιώνει επίσης πως τίποτα άλλο δεν το ενδιαφέρει εκτός από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μπροστά σε αυτό τον στόχο, γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο αδίσταχτοι.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σέβεται τα πορίσματα και τις διαδικασίες του κράτους δικαίου. Ζητά πλήρη διερεύνηση και δεν συγκαλύπτει τίποτα. Το ΑΚΕΛ, δεν εξηγείται διαφορετικά, κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.

Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες: δεν θα επιτρέψουμε στο ΑΚΕΛ να αποσταθεροποιήσει το κράτος μας, μόνο και μόνο για να αναρριχηθεί ξανά στην εξουσία.