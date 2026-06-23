Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ με φόντο την διάσκεψη που παρέσε σήμερα ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, σχετικά με το πόρισμα «Κράτος Μαφία»

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ο ΔΗΣΥ «επιβεβαίωσε πως παραμένει στον ρόλο του υπερασπιστή του Νίκου Αναστασιάδη», επικαλούμενο δηλώσεις του Αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ανέφερε σε παρέμβασή του στο ΟΜΕΓΑ ότι οι εξηγήσεις του τέως Προέδρου είναι πειστικές και ότι τα ευρήματα της αρμόδιας Αρχής αποτελούν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ αναφέρεται και σε δηλώσεις της Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, η οποία, μιλώντας στο ΡΙΚ, φέρεται να υποστήριξε ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται εκτός του δημοκρατικού τόξου, εξαιτίας της θέσης του για κάθαρση και για παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών κομμάτων ούτε προσωπική διαμάχη μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη και του πρώην συνεργάτη του, Μακάριου Δρουσιώτη. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την αντιμετώπιση φαινομένων διαπλοκής και συγκάλυψης, καλώντας σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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