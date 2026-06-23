Την άμεση προώθηση της διαδικασίας διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση των πιθανών αδικημάτων που καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς ζητά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ παράλληλα εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει ότι από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της πλήρους διερεύνησης όλων των ενδεχόμενων αδικημάτων που προκύπτουν από το πόρισμα, υπογραμμίζοντας πως «καμία συγκάλυψη για κανένα» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και ότι ουδέποτε διαχώρισε πρόσωπα σε «δικούς μας» και άλλους.

Το κόμμα καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ζητώντας παράλληλα να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε η διερεύνηση να ολοκληρωθεί με ταχύτητα και ουσιαστικό τρόπο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ακόμη ότι σέβεται τα πορίσματα των αρμόδιων Αρχών, τους θεσμούς, τις αρχές της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, καθώς και το δικαίωμα κάθε πολίτη στην υπεράσπιση.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του προς το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς αδυνατεί να αντιληφθεί τη στάση αρχών που τηρεί ο ΔΗΣΥ. Όπως αναφέρει, η στάση αυτή απορρέει από τον σεβασμό προς τα πορίσματα και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, σε αντίθεση - όπως ισχυρίζεται - με την «αμαρτωλή προϊστορία» του ΑΚΕΛ.

Στην ανακοίνωση γίνεται εκτενής αναφορά και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ, με τον ΔΗΣΥ να υποστηρίζει ότι «η μία φορά που κυβέρνησαν κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός που κατάφερε να επαναφέρει την κοινωνία και την οικονομία από το αδιέξοδο.

Ο ΔΗΣΥ κατηγορεί επίσης το ΑΚΕΛ για ασέβεια απέναντι σε πορίσματα και αποφάσεις θεσμών, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να «αυτό-αθωωθεί» για την πενταετία της διακυβέρνησής του.

Καταληκτικά, το κόμμα αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ «δεν δικαιούται να πετροβολεί» χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί για τις πολιτικές που εφάρμοσε κατά τη διακυβέρνησή του και χωρίς να επιδείξει, όπως υποστηρίζει, μεταμέλεια για πορίσματα τα οποία στο παρελθόν είχε απορρίψει.

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