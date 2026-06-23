Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως προέδρου, Νίκου Αναστασιάδη για το πόρισμα που αφορά το Κράτος Μαφία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Στη σημερινή δημοσιογραφική του διάσκεψη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Αναστασιάδης ξόδεψε σχεδόν μια ώρα για να πείσει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, ο διεθνής τύπος, όσοι τόλμησαν να υποδείξουν ότι επί των ημερών του η θεσμική διαπλοκή και η θεσμική διαφθορά απογειώθηκαν, λένε όλοι ψέματα.

Κατά τον κ. Αναστασιάδη είναι όλα ψέματα, όπως ψέματα ήταν τα ταξίδια και οι συναλλαγές με σαουδάραβα μεγιστάνα, ψέματα η εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.

Το ερώτημα είναι ποιος- εκτός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον συνεχιστή του Νίκο Χριστοδουλίδη- απέμεινε να τον πιστεύει.

Το ΑΚΕΛ απαιτεί να υπάρξει κάθαρση. Απαιτεί αμερόληπτη και αδιάβλητη έρευνα όλων των ευρημάτων της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη. Αυτό προϋποθέτει την άμεση παραίτηση του Γ. Σαββίδη και του Σ. Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Μόνο έτσι θ’ ανοίξει ο δρόμος για να αποκατασταθεί επιτέλους η αξιοπιστία των θεσμών και η λειτουργία του κράτους δικαίου στον τόπο.