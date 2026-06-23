Την άμεση διαβίβαση στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης για την έρευνα, που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία», αποφάσισαν τα μέλη του Εισαγγελικού Συμβουλίου της Νομικής Υπηρεσίας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης πιθανών αδικημάτων.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των Εισαγγελέων της Δημοκρατίας, οι δύο εκθέσεις, μαζί με τα πρακτικά και τα σχετικά τεκμήρια, παραδόθηκαν στη Νομική Υπηρεσία στις 22 Ιουνίου του 2026.

Όπως αναφέρεται, το Εισαγγελικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να απέχουν από τη διαδικασία και να αναθέσουν τον χειρισμό της υπόθεσης στο Συμβούλιο, καθώς και την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών δυνάμει του άρθρου 4 της Ποινικής Δικονομίας.

Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την υπόθεση, λόγω της φύσης και του εύρους της έρευνας, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης.

Με βάση τα πιο πάνω, το Εισαγγελικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαβιβάσει αυτούσιες τις δύο εκθέσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που πιθανόν να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας.

Στην ανακοίνωση η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει ότι στο παρόν στάδιο και με γνώμονα τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, κρίθηκε ότι τόσο η Έκθεση της Αρχής, όσο και η Τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, πρέπει να διαβιβαστούν αυτούσιες, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό τη διενέργεια διευρυμένης ποινικής διερεύνησης για όλα τα πιθανά ποινικά αδικήματα που δύναται να προκύπτουν από αυτές.

Διαβάστε επίσης: Απαντά σήμερα ο Αναστασιάδης για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»