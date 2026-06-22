Στην πρόοδο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής αλιείας, τη χρηματοδότηση του τομέα και την προετοιμασία της επόμενης φάσης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του τελευταίου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας υπό την Κυπριακή Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, η Υπουργός επισήμανε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μετά το 2027, στις αλιευτικές δυνατότητες του 2027 και στην αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την αλιεία.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας προωθήθηκαν παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη των αλιέων, των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων κοινοτήτων, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η διεθνής διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Υπογράμμισε ότι υιοθετήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κανονισμό για τις Αλιευτικές Δυνατότητες, ενώ προωθήθηκαν συμφωνίες βιώσιμης αλιευτικής σύμπραξης με τις Σεϋχέλλες, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και τα Νησιά Κουκ, καθώς και συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ, μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλιείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ και τη στήριξη του αλιευτικού τομέα κατά την περίοδο 2028-2034.

Επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας επιτεύχθηκε πρόοδος σε βασικές πτυχές του μελλοντικού πλαισίου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της θέσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πρόσθεσε πως έγιναν βήματα για την ειδική στήριξη για τον έλεγχο της αλιείας, τη συλλογή δεδομένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην πρόσβαση του τομέα στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ.

Η Υπουργός ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, προβλέπεται διπλασιασμός της δεσμευμένης χρηματοδότησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, προσθέτοντας ότι, σε συνδυασμό με πρόσθετες διασφαλίσεις για τον έλεγχο της αλιείας και τη συλλογή δεδομένων, οι εξελίξεις αυτές μπορούν να διατηρήσουν τον προϋπολογισμό του τομέα κοντά στα σημερινά επίπεδα κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση των Υπουργών επιβεβαίωσε την πρόθεση συνέχισης των διαπραγματεύσεων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη στήριξη των παράκτιων κοινοτήτων.

Παράλληλα, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2027, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας καθορισμού των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων και ποσοστώσεων.

Tόνισε πως οι Υπουργοί ανέδειξαν την ανάγκη όπως οι σχετικές αποφάσεις να βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση του Κανονισμού για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική από την Κομισιόν, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό σταθμό για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου.

Ανέφερε επίσης πως η συζήτηση βασίστηκε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Μάιο και επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις μελλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Υπουργό, τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλουν και στη διαμόρφωση του επικείμενου Οράματος της Κομισιόν για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια.

Σημείωσε πως η Κυπριακή Προεδρία παραδίδει τη σκυτάλη στην Ιρλανδία, έχοντας συμβάλει στη διαμόρφωση των βάσεων για την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής, με στόχο έναν πιο ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και προσανατολισμένο στο μέλλον αλιευτικό τομέα.





Περιθώριο συναίνεσης

Ερωτηθείσα κατά πόσο θεωρεί εφικτή την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης για το μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης της αλιείας μέχρι το τέλος του μήνα και ποια ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, η Υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε σειρά βασικών στοιχείων του κανονιστικού πλαισίου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Προεδρία παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των προσπαθειών για την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης, με στόχο η μελλοντική Κοινή Αλιευτική Πολιτική να εξακολουθήσει να βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στήριξης των παράκτιων κοινοτήτων.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν διμερείς επαφές με κράτη μέλη και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία εξακολουθεί να διαθέτει χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της θητείας της για να προωθήσει περαιτέρω τις σχετικές διαπραγματεύσεις.





Κώστας Καδής: Περισσότερα αποθέματα αλιεύονται σε βιώσιμα επίπεδα

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, ανέφερε ότι οι συζητήσεις των Υπουργών επικεντρώθηκαν στην κατάσταση του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα, στις προοπτικές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στο μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης της αλιείας.

Ο Επίτροπος ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση επί της ετήσιας ανακοίνωσης της Κομισιόν για τη βιώσιμη αλιεία, επισημάνθηκε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί πρόοδος ως προς τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, με περισσότερα αποθέματα να αλιεύονται πλέον σε βιώσιμα επίπεδα.

Όπως ανέφερε, εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, καθώς αρκετά ιχθυαποθέματα, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, παραμένουν υπό πίεση, ενώ η κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται δύσκολη λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Παράλληλα, σημείωσε ότι σε ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες του Βορειοανατολικού Ατλαντικού παρατηρείται μείωση της διαθεσιμότητας αλιευμάτων.

Ο Επίτροπος τόνισε επίσης ότι ο τομέας επηρεάζεται από παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του εργατικού δυναμικού, τα επίπεδα αμοιβών και το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Σε σχέση με την αξιολόγηση του Κανονισμού για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ο Επίτροπος δήλωσε ότι κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ευρεία στήριξη των κρατών μελών ως προς τη διατήρηση των βασικών στόχων και αρχών που θεσπίστηκαν με τη μεταρρύθμιση του 2013.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα κράτη μέλη έθεσαν ζητήματα που αφορούν την ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων εργαλείων στις σημερινές συνθήκες, περιλαμβανομένων της προβλεψιμότητας των αλιευτικών δυνατοτήτων, της απλούστευσης των διαδικασιών, του εκσυγχρονισμού και της απανθρακοποίησης των στόλων, της ανανέωσης των γενεών και της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

Επισήμανε ότι τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των επόμενων πρωτοβουλιών της Κομισιόν για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων του Οράματος 2040 για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια, της Πράξης για τους Ωκεανούς (Ocean Act) και των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Αναφερόμενος στο μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο, ο Επίτροπος σημείωσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος στις διαβουλεύσεις για τους κανόνες χρηματοδότησης της αλιευτικής πολιτικής στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των σχετικών κανόνων και των εθνικών δημοσιονομικών σχεδίων πριν από την έναρξη ισχύος του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ το 2028.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στις προετοιμασίες για την επόμενη υπουργική διακήρυξη «MedFish4Ever», η οποία αναμένεται να υπογραφεί το 2027 και θα αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών της Μεσογείου για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής.

Κλείνοντας ο κ. Καδής αναφέρθηκε στη συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας στις συζητήσεις για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.





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Πηγή: ΚΥΠΕ