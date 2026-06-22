Επίθεση κατά του ΑΚΕΛ εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά, κατηγορώντας το ότι έχει θέσει ως αποκλειστική προτεραιότητα την επιστροφή του στην εξουσία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, εις βάρος, όπως υποστηρίζει, της πολιτικής συνεννόησης και της εθνικής ενότητας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κουλλάς αναφέρει ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς βρίσκεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.

Όπως σημειώνει, οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν υπευθυνότητα, συντονισμό ενεργειών, ενότητα και προσήλωση στους στόχους της ελληνοκυπριακής πλευράς. Υποστηρίζει ότι αυτή ήταν και η θέση που εξέφρασε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο Εθνικό Συμβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ασκεί έντονη κριτική στο ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι «σχεδόν κάθε εβδομάδα επιδίδεται από παραλήρημα σε παραλήρημα», κάνοντας λόγο για ακραία ρητορική, υστερίες και διχαστική συμπεριφορά. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η στάση αυτή εκδηλώνεται χωρίς σεβασμό προς το κράτος δικαίου και τις θεσμικές διαδικασίες.

Ο κ. Κουλλάς διαμηνύει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να ακολουθήσει, όπως αναφέρει, «τον κατήφορο του ΑΚΕΛ», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του κόμματος στη σταθερότητα, τη νηφαλιότητα, τη θεσμική συνεργασία και τον σεβασμό των διαδικασιών.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι μόνο μέσα από την πολιτική ψυχραιμία και τη θεσμική υπευθυνότητα μπορεί να επιτευχθεί η αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που βρίσκονται ενώπιον της χώρας και να ανταποκριθεί το πολιτικό σύστημα στις προσδοκίες των πολιτών.

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