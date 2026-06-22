Ολοκληρώθηκε γύρω στις 12:15 η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, που συνήλθε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό .

Η συνεδρία του σώματος, υπό τη νέα του σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαϊου, ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί.

Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών:

«Νέες δυνατότητες για το Κυπριακό»

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε σήμερα ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές, ούτε εφησυχασμός αλλά ενότητα, ομοψυχία και σκληρή δουλειά απ’ όλους καθώς διαμορφώνονται νέες δυνατότητες για το Κυπριακό.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, είπε ότι αυτό που «κρατάμε» είναι ότι διαμορφώνονται κάποιες νέες δυνατότητες που «πρέπει να αξιοποιηθούν με σοβαρότητα και στρατηγική. Πάντα, όπως τονίζουμε κάθε φορά, με την παράλληλη ανάγνωση των ευρύτερων εξελίξεων όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και διεθνώς».

Όπως ανέφερε η κ. Δημητρίου, τα ΗΕ με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα «καταβάλλουν μια ουσιαστική προσπάθεια για μια νέα, διευρυμένη διάσκεψη με σκοπό την επανέναρξη των συνομιλίων».

Και την ίδια στιγμή, συνέχισε, «οι επιδιώξεις της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν δεδομένα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης. Φτάνει η Τουρκία να εγκαταλείψει την απαράδεκτη σε εισαγωγικά αξίωση για θέση δύο κρατών και βεβαίως να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι «επαναλάβαμε και σήμερα πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει διορισμός ειδικού απεσταλμένου από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο σημαντικό ακριβώς είναι αυτό για τις εξελίξεις και τονίζουμε ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές, ούτε εφησυχασμός. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται ομοψυχία και σκληρή δουλειά απ’ όλους. Το εθνικό συμφέρον είναι πάνω από κόμματα ή άλλες ατζέντες και χρειάζεται σκληρή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ αυτό ακριβώς κάνει «και σε αυτό ακριβώς θα εστιάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Και όσο ενωμένοι είμαστε στο εσωτερικό, τόσο πιο δυνατοί είμαστε και στο εξωτερικό», συμπλήρωσε.

«Η ε/κ πλευρά να δηλώνει πάντοτε πολιτική βούληση»

Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει πάντοτε να επαναβεβαιώνει και να δηλώνει την πολιτική της βούληση να εμπλακεί σε μία διαπραγμάτευση, συνεχίζοντας ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις με στόχο σύντομα να φτάσουμε σε μία πρώτα στρατηγική συναντίληψη που θα σηματοδοτήσει τον αναπόδραστο δρόμο για να πετύχουμε μία συνολική λύση στο Κυπριακό, ανέφερε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, οι πολιτικοί αρχηγοί έλαβαν ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με τις διάφορες επαφές και ζυμώσεις που γίνονται σε σχέση με την πορεία υλοποίησης της πρόθεσης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει μια άτυπη, διευρυμένη συνάντηση με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων και για να συζητηθούν τα εναπομείναντα ζητήματα στο Κυπριακό ώστε να επιτευχθεί λύση.

«Ακόμα είμαστε στη διαδικασία των συναντήσεων και των ζυμώσεων. Είναι γνωστόν ότι αυτόν τον ρόλο τον έχει αναλάβει η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, του κ. Γκουντέρες, η κ. Ολγκίν. Θα είμαστε σοφότεροι όταν η κ. Ολγκίν επιστρέψει στην Κύπρο για να δούμε τι άκουσε και τι διαμείφθη ειδικά στις συναντήσεις που είχε και στην Τουρκία, γιατί εκεί βρίσκεται το βασικό κλειδί των προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», σημείωσε στη συνέχεια.

«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ως ΑΚΕΛ, ενόψει αυτής της κινητικότητας που υπάρχει στο Κυπριακό, οι θέσεις μας να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες αναφορικά με το πώς εμείς προσεγγίζουμε την όλη διαδικασία. Πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνουμε ότι θέλουμε συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, με τη διαφύλαξη των συγκλίσεων και την αξιοποίηση του πλαισίου που κατάθεσε ο Γενικός Γραμματέας στο Κραν Μοντανά», συνέχισε ο κ. Στεφάνου.

«Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, εμείς θα πρέπει πάντοτε να επαναβεβαιώνουμε και να δηλώνουμε την πολιτική μας βούληση, μέσα από αυτήν την προσέγγιση, να εμπλακούμε σε μία διαπραγμάτευση, συνεχίζοντας ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις και με στόχο σύντομα να φτάσουμε σε μία πρώτα στρατηγική συναντίληψη που θα σηματοδοτήσει τον αναπόδραστο δρόμο για να πετύχουμε μία συνολική λύση στο Κυπριακό. Άρα, το επόμενο διάστημα, θεωρώ ότι με την ενημέρωση θα είμαστε πιο σοφοί», υπογράμμισε.

«Να ξεκαθαριστούν προϋποθέσεις και στόχοι πριν από νέες διαπραγματεύσεις»

Την ανάγκη να ξεκαθαριστούν από τώρα οι προϋποθέσεις και οι στόχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίπτωση νέων πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, «σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ είπε ότι από πλευράς του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επαναλήφθηκε η πάγια θέση ότι το κόμμα διαφωνεί με λύση βασισμένη στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Πρόσθεσε ότι για οποιεσδήποτε νέες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν από τώρα «ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι είναι οι ξεκάθαροι στόχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον των συγκεκριμένων εξελίξεων».

«Είμαστε σε αναμονή για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες», κατέληξε.

«Στηρίζουμε τον ΠτΔ, η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει»

Το ΔΗΚΟ στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας έτσι ώστε ο ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει μια διευρυμένη διεθνή διάσκεψη το συντομότερο , είπε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, σημειώνοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ.

Οπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, έγινε μια ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις επαφές του αλλά και τα πιθανά επόμενα βήματα στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

"Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας έτσι ώστε ο ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει μια διευρυμένη διεθνή διάσκεψη το συντομότερο με την ελπίδα ότι αυτή η διάσκεψη θα είναι διάσκεψη ουσίας, μια διάσκεψη που ελπίζουμε να ανακοινώσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι η άποψη του κόμματος είναι ότι η ΕΕ είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση.

"Η Ευρώπη μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων που αφορούν τα ευρωτουρκικά μπορεί και να πιέσει την Τουρκία και να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα έτσι ώστε η τουρκική πλευρά να προσέλθει σε αυτές τις συζητήσεις με εποικοδομητική διάθεση και με την ελπίδα να υπαναχωρήσει από τις αδιάλλακτες θέσεις της που παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων", σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρόσθεσε, τόσο το ΔΗΚΟ όσο και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα "οφείλουμε να αναλάβουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να συνδυάσουμε όλοι μαζί τις προσπάθειές μας για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν".

«Θετική συγκυρία»

Ως θετική συγκυρία χαρακτήρισε την εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα- Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα, ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο για μια πολύ χρήσιμη συνεδρία.

«Ήταν και η πρώτη φορά που μετείχαμε ως κίνημα Άλμα, ευχαριστήσαμε τον Πρόεδρο για την πρόσκληση. Εκφράσαμε την άποψη ότι η συγκυρία αυτή, στην οποία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας προ της δικής του αποχώρησης, ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό και έχει και τον θεσμικό ρόλο να μπορέσει να ενεργήσει ως καταλύτης για την λύση του Κυπριακού, είναι μια θετική συγκυρία», ανέφερε.

Προσέθεσε ότι το κίνημα εξέφρασε τις απόψεις του σε σχέση με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη λύση του Κυπριακού και συζήτησε και περαιτέρω πτυχές που έχουν σχέση με την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

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