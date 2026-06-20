Τη δέσμευση του Γραφείου της να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτητών ασύλου επαναβεβαίωσε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Σε γραπτή τοποθέτησή της, η κ. Στυλιανού-Λοττίδη ανέφερε ότι «η προστασία των προσφύγων δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας· είναι πρωτίστως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», σημειώνοντας ότι πίσω από κάθε αίτηση ασύλου βρίσκεται «μια πράξη ανάγκης και όχι επιλογής».

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα δεδομένα διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των εκτοπισμένων ατόμων παγκοσμίως έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ιστορικό υψηλό, τονίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, ιστορίες απώλειας και τραύματος.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement), ως ακρογωνιαίος λίθος του προσφυγικού δικαίου, απαγορεύει την επιστροφή οποιουδήποτε ατόμου σε χώρα όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο δίωξης ή βλάβης.

Αναφερόμενη στην Κύπρο, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο» και ότι, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει δίκαιη και αποτελεσματική εξέταση των αιτήσεων ασύλου, αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και ουσιαστική πρόσβαση στα δικαιώματα των αιτητών.

Η κ. Στυλιανού-Λοττίδη ανέφερε επίσης ότι το Γραφείο της δίνει διαχρονικά έμφαση σε ζητήματα όπως οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και η αποτροπή φαινομένων κακομεταχείρισης ή διακρίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ιστορική εμπειρία της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η τουρκική εισβολή του 1974 προκάλεσε τον βίαιο εκτοπισμό χιλιάδων Κυπρίων, γεγονός που, όπως είπε, επιβάλλει «ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους πρόσφυγες του σήμερα».

Καταλήγοντας, η Επίτροπος τόνισε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων δεν πρέπει να περιορίζεται σε συμβολικές αναφορές, αλλά να αποτελεί αφετηρία για ουσιαστικές δράσεις ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας, προώθησης πολιτικών ένταξης και αντιμετώπισης των αιτίων που προκαλούν την προσφυγιά.



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Πηγή: ΚΥΠΕ