Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια πολιτική που συνδυάζει την προστασία όσων πραγματικά τη δικαιούνται με τη νομιμότητα με την υπευθυνότητα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, αναφέρει το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η 20ή Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, αποτελεί υπενθύμιση της ευθύνης της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα πρόσωπα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους λόγω πολέμου, δίωξης, βίας ή σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αστάθεια, συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις, η ανάγκη για λειτουργικά, δίκαια και αξιόπιστα συστήματα διεθνούς προστασίας παραμένει επίκαιρη. Η διεθνής προστασία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των κρατών, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται με αντικειμενικότητα και σεβασμό στο κράτος δικαίου», προστίθεται ακολούθως.

Η Κύπρος, ως χώρα που βιώνει την προσφυγιά και τον εκτοπισμό από το 1974, λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής, προσεγγίζει το ζήτημα με υπευθυνότητα και προσήλωση στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, σημειώνεται στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διασφάλιση του δικαιώματος στη διεθνή προστασία αποτελεί έκφραση των θεμελιωδών αξιών της Δημοκρατίας, αλλά και μέρος μιας ευρύτερης ευθύνης για την ορθή λειτουργία του συστήματος ασύλου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια πολιτική που συνδυάζει, αφ’ ενός, την προστασία όσων πραγματικά τη δικαιούνται με τη νομιμότητα, και, αφ’ ετέρου, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων», αναφρεται.

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας «ενισχύει τους αρμόδιους μηχανισμούς, βελτιώνει τις διαδικασίες και προωθεί την έγκαιρη και σύννομη εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, τις επιχειρησιακές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον».

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πλαίσιο, η έναρξη εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στις 12 Ιουνίου 2026, αποτελεί σημαντική θεσμική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη.

«Για την Κυπριακή Δημοκρατία, το νέο πλαίσιο συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ισόρροπη κατανομή ευθύνης και αποτελεσματικές διαδικασίες, ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών πιέσεων», επισημαίνεται.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, το Υφυπουργείο επαναβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια ολοκληρωμένη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, η οποία εδράζεται στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο και υπηρετεί το κράτος δικαίου, τη νομιμότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δημόσιο συμφέρον.



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Πηγή: ΚΥΠΕ