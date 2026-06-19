Την ανεξάρτητη υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, στηρίζει η ΔΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση, η ΔΗΠΑ αναφέρει ότι η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος είχε σήμερα συνάντηση με την κ. Χατζηανδρέου, μετά από δική της πρωτοβουλία, κατά την οποία η κ. Χατζηανδρέου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις, τις προτάσεις και τις προτεραιότητές της για την Αγλαντζιά, καθώς και το όραμά της για την επόμενη μέρα της τοπικής κοινωνίας.

Αναφέρει ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε εκτενή διάλογο και επικοινωνία με τα μέλη και τα στελέχη της παράταξής στην Αγλαντζιά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσθέτει ότι «η Άντρη Χατζηανδρέου είναι μια σοβαρή επιστήμονας με αξιόλογη επαγγελματική και κοινωνική παρουσία, με ιδιαίτερη προσφορά στον τομέα του πολιτισμού αλλά και ευρύτερα στα κοινά».



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Πηγή: ΚΥΠΕ