Η υπηρεσία «Πού ψηφίζω», για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026 έχει ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών, νοουμένου ότι έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η περίοδος υποβολής ενστάσεων έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση για τις δύο υποψηφιότητες και συνεπώς, η αναπληρωματική εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026, από τις 7 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. (με διάλειμμα μεταξύ 12 μ. – 1 μ.μ.).

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν Κύπριοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, ενώ οι πολίτες χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Ευρωπαίων πολιτών για τις Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Κύπριοι πολίτες ψηφίζουν προσκομίζοντας εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο πολιτικής ταυτότητας. Οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν προσκομίζοντας είτε εκλογικό βιβλιάριο EU, είτε δελτίο πολιτικής ταυτότητας, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω φθοράς ή απώλειας, μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, η ώρα 2 μ.μ. από το Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας, ενώ παραλαβή εκλογικών βιβλιαρίων που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν παραλήφθηκαν από τους εκλογείς, μπορεί να γίνει ακόμα και την ημέρα της Εκλογής.

Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο, στο οποίο έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν, μέσω της υπηρεσίας «Πού ψηφίζω», η οποία ενεργοποιήθηκε σήμερα, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής τους. Οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, καταχωρώντας τον αριθμό του εγγράφου, με το οποίο έγινε η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και ημερομηνία γέννησης. Επισημαίνεται πως, αν ο αριθμός του εγγράφου περιλαμβάνει παύλα, αυτή αντικαθίσταται με 00 ή 000, ώστε ο τελικός αριθμός των ψηφίων του εγγράφου να ανέρχεται στα δέκα.

Η υπηρεσία «Πού ψηφίζω» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα wtv.elections.moi.gov.cy, ενώ είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, στον αριθμό 22 804 340. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από τις 8 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ., ενώ θα είναι διαθέσιμη και κατά την ημέρα της Εκλογής, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, δηλαδή από τις 7 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ..



Πηγή: ΚΥΠΕ