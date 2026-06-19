Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καταγράφηκε «σαφής αναγνώριση» της δουλειάς που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία σε έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά απαιτητικούς φακέλους της Ένωσης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ξεκίνησε την Παρασκευή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με βάση το διαπραγματευτικό πλαίσιο που περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς, με τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Κομισιόν να ευχαριστούν την Κυπριακή Προεδρία για τον χειρισμό της διαπραγμάτευσης.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τα κράτη μέλη, παρά τις διαφωνίες, αναγνώρισαν ότι υπάρχει μια βάση στην οποία μπορούν να συζητήσουν, ενώ, επισημάνθηκε η ισορροπία την οποία πέτυχε η Κυπριακή Προεδρία.

Σύμφωνα με πηγές, κατά τη σημερινή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καταγράφηκε σαφής αναγνώριση της δουλειάς που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία σε έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά απαιτητικούς φακέλους της Ένωσης.

Η Κυπριακή Προεδρία, επισημάνθηκε, παρέδωσε δύο ουσιαστικά αποτελέσματα: ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με τους πρώτους συγκεκριμένους αριθμούς και, δεύτερον, πολιτικές συμφωνίες στο Συμβούλιο επί τριών κρίσιμων τομεακών προτάσεων, των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης, του Ευρωπαϊκού Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και του μηχανισμού «Παγκόσμια Ευρώπη». Η συνδυασμένη σημασία αυτών των δύο στοιχείων είναι καθοριστική, διότι μεταφέρει τη διαπραγμάτευση από το στάδιο των γενικών αρχών στο στάδιο της πραγματικής πολιτικής διαπραγμάτευσης, σημειώθηκε.

Όπως αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έθεσε το ζήτημα μέσα στο ευρύτερο χρονικό και θεσμικό πλαίσιο. Η αναφορά του στις πολιτικές συμφωνίες για τα τρία βασικά εργαλεία ως «πολύ καλά νέα», επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος που σημειώθηκε δεν περιορίζεται στο οριζόντιο διαπραγματευτικό πλαίσιο του ΠΔΠ, αλλά αφορά και τον εκμοντερισμό της δομής / αρχιτεκτονικής του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Η επισήμανσή του ότι η συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους είναι ουσιώδης, ώστε ο νέος προϋπολογισμός να μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2028, δείχνει πως το ζήτημα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, συνδέεται με την αξιοπιστία, την προβλεψιμότητα και την ικανότητα της Ένωσης να στηρίξει την οικονομία της σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, σημειώθηκε.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι ιδιαίτερη πολιτική αξία έχει και η ευχαριστία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Κυπριακή Προεδρία και προς τα κράτη μέλη για το εποικοδομητικό πνεύμα. Η αναφορά του σε «σημαντική πρόοδο», καταγράφει θεσμικά ότι η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να προωθήσει έναν από τους πιο δύσκολους φακέλους της Ένωσης, παρά τις γνωστές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι σημαντικό, σημειώθηκε, γιατί το ΠΔΠ παραμένει διαπραγμάτευση ομοφωνίας, με ισχυρά εθνικά συμφέροντα, διαφορετικές δημοσιονομικές αφετηρίες και διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσέδωσε ακόμη πιο σαφή πολιτική διάσταση στην πρόοδο που επιτεύχθηκε. Ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για τον επιδέξιο χειρισμό της διαπραγμάτευσης και συνέδεσε τη σημερινή πρόοδο με την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία. Η αναφορά της σε «μια νέα αρχιτεκτονική που δεν είχαμε ποτέ πριν» είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αναγνωρίζει ότι η συζήτηση για το νέο ΠΔΠ δεν αφορά μόνο το ύψος των κονδυλίων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, επισημάνθηκε.

Σχετικά με την αρχική αναφορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όπως αναφέρθηκε, τόνισε ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο δεν είναι κείμενο μονομερούς ικανοποίησης, αλλά προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα σε αποκλίνουσες θέσεις. Από την αρχή, όπως σημείωσε, ήταν γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ θα αποτελούσαν μια από τις δυσκολότερες -αν όχι τη δυσκολότερη- προκλήσεις της Κυπριακής Προεδρίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Προεδρία έθεσε δύο συγκεκριμένους στόχους: να εισαγάγει για πρώτη φορά αριθμούς στη συζήτηση και να επιτύχει πολιτικές συμφωνίες επί των τριών βασικών τομεακών προτάσεων. Και οι δύο στόχοι επιτεύχθηκαν, αναφέρθηκε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν επίσης σαφής ότι οι αριθμοί που παρουσίασε η Κυπριακή Προεδρία δεν αποτελούν το τελικό σημείο κατάληξης. Αποτελούν, όμως, σημείο εκκίνησης για την επόμενη, τελική φάση, επισημάνθηκε. Αυτό, σημειώθηκε, είναι κρίσιμο για την πολιτική αποτίμηση. Η Κυπριακή Προεδρία διεκδικεί, ορθά, ότι δημιούργησε το αναγκαίο υπόβαθρο για να μπορεί η επόμενη Προεδρία να εισέλθει στη φάση της τελικής διαπραγμάτευσης με οργανωμένο πακέτο, πραγματικούς αριθμούς προς συζήτηση και συγκεκριμένες πολιτικές συμφωνίες, αναφέρθηκε.

Στην ουσία, σημειώθηκε, η Κυπριακή Προεδρία επιχείρησε να γεφυρώσει τρεις δύσκολες εξισώσεις. Πρώτον, την ανάγκη δημοσιονομικής συγκράτησης με την ανάγκη χρηματοδότησης των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, παραδοσιακών και νέων. Δεύτερον, την ανάγκη εκσυγχρονισμού του προϋπολογισμού με την υποχρέωση διατήρησης της συνοχής και της στήριξης κρατών μελών με ΑΕΕ κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στοιχείο που έχει έρεισμα στις Συνθήκες, αναφέρθηκε, και, τρίτον, την ανάγκη κάλυψης των νέων δαπανών με την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης πλευράς εσόδων.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι το βασικό συμπέρασμα από τη σημερινή συζήτηση είναι ότι η Κυπριακή Προεδρία δημιούργησε πολιτικό και τεχνικό κεκτημένο. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο, οι πολιτικές συμφωνίες στα τρία βασικά εργαλεία και η συζήτηση για τους νέους ίδιους πόρους συγκροτούν ένα πακέτο που μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την τελική φάση, σημειώθηκε.

Αυτό, αναφέρθηκε, επιβεβαιώνει και τη θεσμική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας. Σε έναν φάκελο που θεωρείται από τους δυσκολότερους της Ένωσης, η Κύπρος έδωσε κατεύθυνση, παρήγαγε κείμενο, πέτυχε συμφωνίες, διαμόρφωσε βάση συνέχειας και έτυχε δημόσιας αναγνώρισης από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών και από τους ηγέτες των κρατών μελών, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι, για την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή η αποτίμηση έχει ιδιαίτερη πολιτική αξία. Δείχνει μια Προεδρία που λειτούργησε με σοβαρότητα, αξιοπιστία και ευρωπαϊκή ευθύνη, αφήνοντας στην επόμενη Προεδρία ένα ώριμο πακέτο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρθηκε.



Διαβάστε επίσης: Στήριξη στην Κυπριακή Προεδρία και μήνυμα υπέρ της διεύρυνσης από τη Μέτσολα





Πηγή: ΚΥΠΕ