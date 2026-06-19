Ιδιαίτερη αναφορά στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η κ. Μέτσολα χαιρέτισε τη δημοσιοποίηση από την Κυπριακή Προεδρία του διαπραγματευτικού πλαισίου για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητικό πνεύμα.

Όπως ανέφερε, είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θέσεων των θεσμικών οργάνων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι τακτικές αντιπαράθεσης και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των Ευρωβουλευτών στη διαδικασία. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Κανονισμού για τις Επιστροφές στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι, με την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Ένωση διαθέτει πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων.

Η κ. Μέτσολα έκανε ιδιαίτερη μνεία και στη συμφωνία που επετεύχθη για τα νέα Δικαιώματα των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, των εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κυπριακής Προεδρίας.

Απευθυνόμενη στους ηγέτες των κρατών μελών κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε την ΕΕ να αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στους τομείς της διεύρυνσης, της ανταγωνιστικότητας και του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού.

Αναφερόμενη στη διαδικασία διεύρυνσης, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη το άνοιγμα του πρώτου θεματικού συμπλέγματος κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή προοπτική αλλά μια διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Όπως σημείωσε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να διατηρεί τα Δυτικά Βαλκάνια υψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, υπενθυμίζοντας ότι το Μαυροβούνιο ανακοίνωσε πρόσφατα το προσωρινό κλείσιμο δύο ακόμη διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ενώ το Σώμα ενέκρινε αυτή την εβδομάδα εκθέσεις προόδου για το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, το Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι η διεύρυνση αφορά όχι μόνο τις υποψήφιες χώρες αλλά και το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι μια σωστά σχεδιασμένη διαδικασία ενισχύει συνολικά την Ευρώπη και δημιουργεί οφέλη για όλες τις πλευρές.

Πηγή: ΚΥΠΕ