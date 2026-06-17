Σοβαρότατο πρόβλημα διαφθοράς με εμπλοκή όλων των πυλώνων του κράτους καταδεικνύει το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», σύμφωνα με τη βουλευτή του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως «η Αρχή κατά της Διαφθοράς τεκμηριώνει ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα διαφθοράς με εμπλεκόμενους όλους τους πυλώνες του κράτους», υποστηρίζοντας ότι η έρευνα καταγράφει φαινόμενα που για χρόνια καταγγέλλονταν δημόσια.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που προώθησε, σημείωσε ότι στόχος ήταν να συνδεθεί η Αρχή κατά της Διαφθοράς με τον Έφορο Φορολογίας, ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα φορολογικοί έλεγχοι. Όπως είπε, «ο Έφορος Φορολογίας να μπορεί να ξεκινήσει άμεσον έλεγχο στα οικονομικά», προσθέτοντας ότι «όταν εμπλέκονται αξιωματούχοι και τώρα βλέπουμε υπεράκτιες εταιρείες, ξέπλυμα πάνω από 200 εκατομμύρια, όλα αυτά τώρα (...) μπορεί να ξεκινήσει και επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα».

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Η βουλευτής του ΑΛΜΑ υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία, λέγοντας ότι «ο Γενικός Εισαγγελέας πρέπει άμεσα να εξαιρεθεί, όπως και ο βοηθός του», ενώ υποστήριξε πως «ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να έχει ανάμειξη».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ΑΛΜΑ κατέθεσε δύο νέες προτάσεις νόμου με τη μορφή του κατεπείγοντος, ώστε η Αρχή κατά της Διαφθοράς να μπορεί να εισηγείται τους ποινικούς ανακριτές που θα αναλάβουν την υπόθεση. Όπως ανέφερε, σκοπός είναι «να μπορέσουν τα πράγματα να κυλήσουν με τρόπον αποδεκτό για το κράτος δικαίου και την κοινή γνώμη».

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του πορίσματος, η κ. Χαραλαμπίδου έκανε λόγο για εκτεταμένη θεσμική διάβρωση. «Η διάβρωση των θεσμών, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από το πόρισμα της Αρχής, είναι μέγιστη», είπε, προσθέτοντας ότι στο πόρισμα γίνονται αναφορές σε πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη δικαστική εξουσία, στην Αστυνομία και σε άλλους κρατικούς θεσμούς.

Ερωτηθείσα κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος η υπόθεση να μην οδηγηθεί σε ουσιαστική διερεύνηση, απάντησε ότι «οι θεσμοί είναι για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον». Υποστήριξε ακόμη ότι από τη στιγμή που οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας συνδέονται με πρόσωπο που ερευνάται, «δεν μπορούν ούτε οι υφιστάμενοι να έχουν ανάμειξη σε αυτή τη διαδικασία».

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Η βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τονίζοντας ότι «η Αρχή Κατά της Διαφθοράς έχει επενδύσει ένα εκατομμύριο για να βγει αυτό το πόρισμα, από σοβαρούς δικηγόρους και άτομα, τα οποία είναι η δουλειά τους να κάνουν αυτήν τη διερεύνηση». Πρόσθεσε ότι πλέον «υπάρχει ένα πόρισμα από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς».

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, η κ. Χαραλαμπίδου δήλωσε πως «ο κύριος Αναστασιάδης μπορεί να λέει ό,τι θέλει», επιμένοντας ότι η ουσία βρίσκεται στα ευρήματα της Αρχής. «Το πόρισμα δείχνει ποιος είναι ποιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της διαδικασίας. «Έχει ρόλο να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Εισαγγελέα, πρώτον. Να ρωτήσει την Αρχή κατά της Διαφθοράς να εισηγηθεί ποινικούς ανακριτές και να ζητήσει τάχιστα σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα όλο αυτό να διεκπεραιωθεί», είπε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέων καθυστερήσεων στις έρευνες.