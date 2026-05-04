Τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της ναυτιλίας και την ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, σε χαιρετισμό του στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού του προγράμματος «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές» των ΜΙΕΕΚ Λεμεσού.

Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη πραγματικότητα που επηρεάζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία, από τη διαχείριση στόλων και τη βελτιστοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών μέχρι την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, επισημαίνοντας παράλληλα τις προκλήσεις που προκύπτουν, όπως η ανάγκη για εξειδικευμένες δεξιότητες και η διαχείριση δεδομένων.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ο φετινός διαγωνισμός, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ναυτιλία: Αναγκαιότητα και Προκλήσεις», αντικατοπτρίζει τις βαθιές αλλαγές στον κλάδο και συμβάλλει στην προετοιμασία των νέων για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Διακήρυξη της Λευκωσίας, η οποία συνυπογράφηκε από τους Υπουργούς Ναυτιλίας της Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, ως βασικής προϋπόθεσης για την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως τόνισε, η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της ναυτιλίας, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση αυτή συνάδει με τη στρατηγική της Κυβέρνησης και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Εξήρε επίσης το έργο της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ Λεμεσού, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας ουσιαστική κατάρτιση και ενισχύοντας την ένταξη των αποφοίτων σε τομείς όπως το εμπόριο και οι ναυτιλιακές εταιρείες.

Καταληκτικά, συνεχάρη τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους μαθητές που διακρίθηκαν, αναφέροντας ότι αποτελούν το μέλλον της κυπριακής ναυτιλίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ